かっぱ寿司がデリバリー専門の新業態「丼ぶり専門 清水港 バンノウ水産」を開始

カッパ･クリエイト株式会社は、デリバリー専門の新業態「丼ぶり専門 清水港 バンノウ水産」を2026年4月9日(木)より全国134店舗で展開する。注文はUber Eatsを通じて受け付ける。提供メニューは海鮮丼6品。

〈デリバリーで楽しむ本格海鮮丼ブランド〉

「丼ぶり専門 清水港 バンノウ水産」は、回転寿司チェーン「かっぱ寿司」が長年培ってきた目利き力と鮮度管理技術を活かし、デリバリーという新たな形で海鮮体験を提供する新業態。まぐろ･サーモン･穴子など旬の素材にこだわったオリジナル海鮮丼6品を展開する。

ブランド名は、静岡県静岡市清水区にあるカッパ･クリエイト運営の「海岸食堂 バンノウ水産」「まぐろ専門店 バンノウ水産」に由来する。

〈提供メニュー6品〉

･まぐろ丼 2,210円(税込)

･サーモンいくら丼 2,210円(税込)

･上煮穴子丼 2,210円(税込)

･3種のまぐろ丼 2,530円(税込)

･贅沢上まぐろ丼 3,010円(税込)

･大漁！12種海鮮丼 3,010円(税込)

〈販売概要〉

開始日:2026年4月9日(木)

展開店舗:全国134店舗(対象店舗はデリバリープラットフォーム上で確認)

注文方法:Uber Eats

ブランド名:丼ぶり専門 清水港 バンノウ水産

運営:カッパ･クリエイト株式会社