イチネンホールディングス<9619.T>が続伸している。前週末３日の取引終了後に、三菱商事アグリサービス（東京都千代田区）及びエムシー・ファーティコム（東京都千代田区）の株式を６月１日付で取得し子会社化すると発表しており、業績への貢献を期待した買いが入っている。



三菱商事アグリサービス株式の１００％を三菱商事<8058.T>から、エムシー・ファーティコム株式の９３．１６％を三菱商とＵＢＥ<4208.T>からそれぞれ取得する。取得価額は非開示。今回の子会社化により、三菱商事アグリサービスが持つ多様な原料調達ルートと海外を含む幅広い販売ネットワークが活用可能となるほか、エムシー・ファーティコムが持つ多様な製品ラインアップと機能性肥料を中心とした高い製品開発力を取り込むことになり、業界における競争力の向上とシェアの拡大を図る。なお、業績への影響は、今後公表すべき事項が生じた場合には速やかに開示するとしている。



（注）タイトル末尾の「◇」は本文中に複数の銘柄を含む記事を表しています。



出所：MINKABU PRESS