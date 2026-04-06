3列シート6人乗りの新機種が登場

テスラジャパンは2026（令和8）年4月3日、バッテリー式電気自動車（BEV）の新機種「モデルY L」の注文受付を開始しました。

【な、長ぇ〜〜！？】これが新型「超ロングなテスラ」です（写真で見る）

モデルY Lは、同社のSUV「モデルY」のボディを約180mm延長し、3列6人乗りとしたモデルです。ホイールベースも3040mm（＋150mm）へと延長されており、これまでピックアップトラックの「サイバートラック」を除き、テスラの乗用モデルで最もホイールベースが長かった「モデルX」（2025年販売終了）の寸法データを超えました。

シートは全席が再設計されており、独立式のキャプテンシート（2席）である2列目に加え、2人分の3列目シートが設けられています。この3列目シートは電動のリクライニングと折り畳み機能を備え、トランク積載量も最大2539Lを確保しています。

また、ボディ骨格には一体成型のリアアンダーボディを採用したほか、フロア面のスチールビームを強化することで、車体剛性のアップも図ったとしています。パワートレインは駆動用モーター2基を搭載した4WDシステムで、航続距離は現行モデルで最長の788km（国土交通省審査値）と実現したとのことです。

納車は大型連休前の2026年4月末から始まる見通しで、車両価格は税込み749万円です。また、国のCEV補助金（令和8年度）の額は127万円と発表されています。