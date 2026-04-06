今週の12星座占い「山羊座（やぎ座）」全体運・開運アドバイス【2026年4月6日（月）〜4月12日（日）今週の運勢】
ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座週間占い「今週の運勢」。2026年4月6日（月）〜4月12日（日）「山羊座（やぎ座）」のあなたの運勢を東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の夏目みやび（なつめ・みやび）さんが占います。開運アドバイスも！
【山羊座（やぎ座）】
今週は家族をサポートするなど、家庭に関することを頑張るようです。ちょっと大変に感じる場面もあるかもしれませんが、いいアイデアが浮かんで乗り越えていけるようです。気分転換にドライブするといいでしょう。恋愛面は、グループで遊んだり、にぎやかな場所に出かけたりすると◎ 気になる相手には積極的になってみましょう。
★ワンポイントアドバイス★
新しい環境に慣れないときは、お気に入りの香りや清涼飲料水などを取り入れて、気分を入れ替えるようにすると◎
■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）
東京・池袋占い館セレーネ所属。メッセージ性の高い鑑定はリピーターも多く、心の琴線に触れると話題に。占いや開運で個性が輝けるような占いを発信中。Yahoo!占い「マザー占術」など数多くのコンテンツもリリース。
【山羊座（やぎ座）】
今週は家族をサポートするなど、家庭に関することを頑張るようです。ちょっと大変に感じる場面もあるかもしれませんが、いいアイデアが浮かんで乗り越えていけるようです。気分転換にドライブするといいでしょう。恋愛面は、グループで遊んだり、にぎやかな場所に出かけたりすると◎ 気になる相手には積極的になってみましょう。
新しい環境に慣れないときは、お気に入りの香りや清涼飲料水などを取り入れて、気分を入れ替えるようにすると◎
■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）
東京・池袋占い館セレーネ所属。メッセージ性の高い鑑定はリピーターも多く、心の琴線に触れると話題に。占いや開運で個性が輝けるような占いを発信中。Yahoo!占い「マザー占術」など数多くのコンテンツもリリース。
Webサイト：https://selene-uranai.com/ https://selene-uranai.com/
オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/ https://online-uranai.jp/
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