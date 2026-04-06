日常にはさまざまな漢字が溢れています。それは生活にうるおいや豊かさをもたらす「食」の分野でも顕著。食べ物にまつわる漢字を知れば、それはそのまま普段の生活がより彩り豊かで楽しいものになるはず。

本コーナーでは「あれ、これどう読むんだっけ？」と思ってしまうような、忘れがちな難読漢字をお届けします。漢字を覚えて食生活を豊かにしよう!! 正解がわかった方は、ぜひこの食べ物との思い出を一緒に呟いてください!!!!

文、画像／おと週Web編集部

【何問わかる？ 過去に出題された難読漢字の読み方に挑戦!!】

あなたは読めますか？

「勝男菜」という漢字を読めますか。そのまま読んで。

難易度：★☆☆☆☆

■難読漢字、食べ物編の正解はこちら

正解：カツオナ

勝男菜とはアブラナ科の一年草で、葉が大きく肉厚で、表面に強い縮みがあることが外見的な特徴です。

高菜の仲間ではありますが、高菜のように漬物にするよりも、煮物や汁物にしてその甘みと旨味を味わうのが一般的です。

その葉をゆでた際に出る汁が、鰹（カツオ）の出汁を思わせることから勝男菜と呼ばれるようになりました。

さらに、武家社会の伝統が色濃く残る博多では、「鰹」を「勝男」という漢字に書き換えることで、勝負事に勝つ、あるいはたくましい男の子に育つといった願いを込めるようになりました。

こうした背景から、勝男菜は博多の正月料理である雑煮には欠かせない縁起物の野菜として、現代まで大切に受け継がれてきました。

調理の際は、茎の部分を先に加熱し、葉の部分はさっと火を通す程度にすると、色鮮やかで風味豊かな仕上がりになります。最近では、その旨味を活かして和食だけでなく、洋風のパスタやクリーム煮の具材として活用する試みも増えています。

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【難読漢字】食べ物当て「勝男菜」 あの魚が名前の由来です（2枚）