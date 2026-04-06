経営計画のプロが伝授！会社を高収益体質に変える「逆算経営計画」の作り方
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YouTubeチャンネル「マーケティング侍の非常識なビジネス学」が「なぜ、あなたの会社は忙しいのに儲からないのか？9割が欠けている「経営計画」の作り方を教えます。」と題した動画を公開。「忙しいのに儲からない」という多くの中小企業が抱える悩みを解決するため、経営塾「100年塾」を主宰する金村秀一氏が、会社を高収益体質に変える「逆算経営計画」の作り方を解説した。
金村氏は、多くの中小企業経営者が経営計画を持たずにどんぶり勘定で事業を行っている現状を「地図も燃料計もなしでドライブするのと同じ」と指摘。これでは資金ショートなど予期せぬトラブルに対応できないと警鐘を鳴らす。
一般的な経営計画が失敗する理由として、金村氏は「達成率を気にしすぎている」点を挙げる。達成率を意識するあまり、目標を低く設定してしまい、結果として会社の成長が鈍化するケースが多いという。
これに対し、金村氏が提唱する「逆算経営計画」は、「率」ではなく「額」で考える点が本質的に異なると説明する。最初に「欲しい利益」を決め、そこから必要な経費を算出し、最後に達成すべき売上を導き出すという逆算の思考法だ。金村氏によれば、利益とは単なる「残りもの」ではなく、未来に会社を存続させるための経費、すなわち「未来存続費」として意図的に「残すもの」であるべきだと語った。
この逆算思考を用いることで、理想と現状のギャップ（課題）が明確になり、何をすべきかが具体的に見えてくるという。金村氏は、この計画を立てるだけで会社の可能性は最大化され、キャッシュリッチな高収益経営が始まると断言した。会社の将来に不安を抱える経営者は、この逆算経営計画を試してみてはいかがだろうか。
金村氏は、多くの中小企業経営者が経営計画を持たずにどんぶり勘定で事業を行っている現状を「地図も燃料計もなしでドライブするのと同じ」と指摘。これでは資金ショートなど予期せぬトラブルに対応できないと警鐘を鳴らす。
一般的な経営計画が失敗する理由として、金村氏は「達成率を気にしすぎている」点を挙げる。達成率を意識するあまり、目標を低く設定してしまい、結果として会社の成長が鈍化するケースが多いという。
これに対し、金村氏が提唱する「逆算経営計画」は、「率」ではなく「額」で考える点が本質的に異なると説明する。最初に「欲しい利益」を決め、そこから必要な経費を算出し、最後に達成すべき売上を導き出すという逆算の思考法だ。金村氏によれば、利益とは単なる「残りもの」ではなく、未来に会社を存続させるための経費、すなわち「未来存続費」として意図的に「残すもの」であるべきだと語った。
この逆算思考を用いることで、理想と現状のギャップ（課題）が明確になり、何をすべきかが具体的に見えてくるという。金村氏は、この計画を立てるだけで会社の可能性は最大化され、キャッシュリッチな高収益経営が始まると断言した。会社の将来に不安を抱える経営者は、この逆算経営計画を試してみてはいかがだろうか。
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