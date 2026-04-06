『桃太郎電鉄』で読むのが難しいと思う「青森県の物件駅」ランキング！ 同率2位「竜飛」「鰺ヶ沢」を抑えた1位は？【2026年調査】
SNSやネットニュースでユニークな地名が話題に上ることが多い昨今、意外な読み方をする駅名は知的好奇心を刺激する絶好のテーマです。鉄道ファンならずとも、画面上で慣れ親しんだあの地名が意外な読み方を持つことに、驚きを隠せない方も多いはずです。
All About ニュース編集部では、2026年3月17〜18日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、「桃太郎電鉄の物件駅」に関するアンケートを実施しました。その中から、桃太郎電鉄で読むのが難しいと思う「青森県の物件駅」ランキングの結果をご紹介します。
【10位までの全ランキング結果を見る】
▼回答者コメント
「桃鉄のおかげてたっぴと読むことを知ったから」（30代男性／大阪府）
「桃鉄をプレイするまで聞いたことがなかったからです。停車して初めて知った駅でした」（30代女性／その他）
「『津軽海峡冬景色』を知らなかったら読めなかったと思う」（40代女性／千葉県）
▼回答者コメント
「魚へんに参は何の魚だろう?難しい」（40代男性／岩手県）
「魚偏の漢字自体が日常であまり見かけず、パッと見て読みを判別するのが難しいためです」（60代女性／千葉県）
「あじがさわでひねって読まないのが逆に難しい」（50代回答しない／大阪府）
▼回答者コメント
「鰐 この文字は見たこともない気がする 単体でも読めない」（40代女性／福井県）
「漢字が難しくて戸惑いそう」（20代女性／静岡県）
「二つ目の漢字を初めて見たからです」（20代女性／埼玉県）
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部では、2026年3月17〜18日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、「桃太郎電鉄の物件駅」に関するアンケートを実施しました。その中から、桃太郎電鉄で読むのが難しいと思う「青森県の物件駅」ランキングの結果をご紹介します。
同率2位：竜飛／56票同率2位にランクインしたのは、津軽半島の最北端に位置する「竜飛（たっぴ）」です。演歌の舞台としても有名な「竜飛崎」があり、強い風が吹き抜ける険しい崖と美しい海が広がる観光名所です。地図上では目にする機会も多い地名ですが、いざ漢字だけで「竜が飛ぶ」と書かれると、一瞬読み方に迷ってしまう方が多いようです。
▼回答者コメント
「桃鉄のおかげてたっぴと読むことを知ったから」（30代男性／大阪府）
「桃鉄をプレイするまで聞いたことがなかったからです。停車して初めて知った駅でした」（30代女性／その他）
「『津軽海峡冬景色』を知らなかったら読めなかったと思う」（40代女性／千葉県）
同率2位：鰺ヶ沢／56票同じく2位となったのは、日本海に面した港町「鰺ヶ沢（あじがさわ）」です。世界自然遺産・白神山地を背に、岩木山の麓に広がる菜の花畑や「ヒラメのヅケ丼」など、豊かな自然と美食が魅力の町です。魚偏に参るという難しい漢字の「鰺」に「ヶ」が入る独特の表記は、桃鉄のマップ上でも一際目を引く存在となっています。
▼回答者コメント
「魚へんに参は何の魚だろう?難しい」（40代男性／岩手県）
「魚偏の漢字自体が日常であまり見かけず、パッと見て読みを判別するのが難しいためです」（60代女性／千葉県）
「あじがさわでひねって読まないのが逆に難しい」（50代回答しない／大阪府）
1位：大鰐／69票1位に輝いたのは、温泉とスキーの町として知られる「大鰐（おおわに）」でした。古くから湯治場として栄え、江戸時代には津軽藩の殿様も訪れたという由緒ある「大鰐温泉」が有名です。大きな鰐（ワニ）というインパクトの強い漢字表記ですが、その由来は諸説あり、桃鉄のマップ上でもその独特な名称は強い存在感を放っています。
▼回答者コメント
「鰐 この文字は見たこともない気がする 単体でも読めない」（40代女性／福井県）
「漢字が難しくて戸惑いそう」（20代女性／静岡県）
「二つ目の漢字を初めて見たからです」（20代女性／埼玉県）
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)