スライダーの握りなのに左打席方向へ…真逆の動きに米衝撃

今季から米大リーグ、アストロズに移籍した今井達也投手は4日（日本時間5日）、敵地アスレチックス戦に先発登板し、5回2/3を3安打無失点、9奪三振の好投。チームも11-0で勝利し初勝利を挙げた。そこで注目されたのが、常識とは反対の動きをする魔球。リリースの瞬間が脚光を浴びると、米ファンを驚かせている。

今井は初回、先頭打者に安打を許すも無失点で切り抜けた。その後はアスレチックス打線に的を絞らせず。三振の山を築いた。試合中に注目を浴びたのは“逆スライダー”だ。通常なら左打席の方向へ切れ込んでいくのが、全く逆の動きをする。まるで左投手が投げているかのような軌道で、しかも大きく動くのだ。

米国で「ピッチングニンジャ」として活動する投球分析家のロブ・フリードマン氏は、自身のXで投球映像に加え、ボールをリリースする指先を拡大したスロー再生動画を公開。米ファンからは驚きの声が並んだ。

「これって……ジャイロ回転か？」

「彼のスライダーはクレイジーだ」

「1ミリも理解できない」

「言葉が出ないよ」

「狂っている投球だ」

「こんなのどうやったら打てるんだよ」

「既に2000回は観たぞ」

フリードマン氏の投稿では、このボールは12インチ（約30センチ）ほど右打席方向に動いていたという。



（THE ANSWER編集部）