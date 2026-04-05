元NHKのフリーアナウンサー中川安奈（32）は5日、自身のXを更新。この日放送が始まったTBS系「上田晋也のサンデーQ」（日曜午前11時35分）の出演を終えた感想をつづるとともに、新番組の初回放送に出演するのは初めてだと打ち明けた。

同番組は、くりぃむしちゅー上田晋也（55）がMCを務める新番組で、ニュースの素朴な疑問を専門家がその場で解決する情報番組で、前週まで約40年放送された「アッコにおまかせ！」の後継番組でもある。

中川は放送後、「TBS『上田晋也のサンデーQ』初回という記念すべき日に出演させていただきました NHK時代も含めて、テレビの新番組初回放送から立ち合わせていただいたのは初めてかもしれません…光栄だ」とつづり、「上田さんやみなさんと楽しく勉強になるあっという間のひとときでした また来週もぜひご覧ください」と記した。

この日は、Vネックの白と紺のボーダー柄ニットに、紺のロングスカートの衣装。「Q」の文字の前でポーズを取ったり、上半身や全身の写真4枚も、ポストした。

中川は、先月29日に放送された「アッコ−」の最終回にも出演し、今回「サンデーQ」初回にも登場したことで、上田から「中川さんさ、先週、本当に悲しいみたいな感じで泣いてたじゃない？ 何事もなかったかのように今週出てる」と振られ、「そんなことないです！ しっかりDNAを持ってきましたんで！ アッコさんの」と笑顔で応じた。放送では、消費税減税をめぐるテーマの議論で、専門家に質問するなどしていた。