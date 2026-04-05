クレカ＆マイルトラベラーが解説！ハワイ旅行の常識が変わる、お得すぎるクレジットカード特典と移動手段
AIライター自動執筆記事
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YouTubeチャンネル「ななともch」が「【2026年最新】ハワイで使えるクレカ＆その他特典まとめ！空港→ワイキキ3ドル!?」を公開した。ハワイ旅行で役立つクレジットカード特典や、お得な決済サービス、最新の移動手段について徹底解説している。
動画では、ハワイ旅行をより快適かつお得にするための具体的なカード活用法を紹介。まず、ANAの「スーパーフライヤーズカード（SFC）」について、家族カードを発行することで本会員とほぼ同等の特典が受けられ、「家族旅行で特に力を発揮」すると解説。ホノルル空港のANAラウンジも利用でき、出発前の有意義な時間を過ごせるという。
続いて、現地の移動手段としてダイナースクラブカードで1日乗車券がもらえる「LeaLeaトロリー」や、JCBカードの提示で乗車できるワイキキトロリーのピンクラインを紹介。さらに、JCBや楽天カードが提供する専用ラウンジの充実した設備についても触れ、日本人観光客にとってハワイが非常に旅行しやすい環境であることを強調している。
また、海外での決済に便利な「Revolut」「Wise」「IDARE」の3種のカードについて、ハワイで実際に決済してレートを比較。結果として「Revolutのレートが1番良い」ことが判明した一方で、現地の精算機ではWiseしか使えないケースもあったとリアルな体験談を共有した。
最後に、ホノルル空港からワイキキまでの新たな移動手段として「The Bus」のW LINEを紹介。「大人1名3ドル」と格安で、ルール変更によりスーツケースの持ち込みも可能になったと語る。動画は、これからハワイ旅行を控える人にとって、カード選びや現地での過ごし方の大きな参考になる充実の内容となっている。
動画では、ハワイ旅行をより快適かつお得にするための具体的なカード活用法を紹介。まず、ANAの「スーパーフライヤーズカード（SFC）」について、家族カードを発行することで本会員とほぼ同等の特典が受けられ、「家族旅行で特に力を発揮」すると解説。ホノルル空港のANAラウンジも利用でき、出発前の有意義な時間を過ごせるという。
続いて、現地の移動手段としてダイナースクラブカードで1日乗車券がもらえる「LeaLeaトロリー」や、JCBカードの提示で乗車できるワイキキトロリーのピンクラインを紹介。さらに、JCBや楽天カードが提供する専用ラウンジの充実した設備についても触れ、日本人観光客にとってハワイが非常に旅行しやすい環境であることを強調している。
また、海外での決済に便利な「Revolut」「Wise」「IDARE」の3種のカードについて、ハワイで実際に決済してレートを比較。結果として「Revolutのレートが1番良い」ことが判明した一方で、現地の精算機ではWiseしか使えないケースもあったとリアルな体験談を共有した。
最後に、ホノルル空港からワイキキまでの新たな移動手段として「The Bus」のW LINEを紹介。「大人1名3ドル」と格安で、ルール変更によりスーツケースの持ち込みも可能になったと語る。動画は、これからハワイ旅行を控える人にとって、カード選びや現地での過ごし方の大きな参考になる充実の内容となっている。
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