黒沢ともよら豪華キャストが登壇する『最終楽章 響け！ユーフォニアム 前編』舞台あいさつ開催決定
アニメ映画『最終楽章 響け！ユーフォニアム 前編』の上映開始を記念した舞台あいさつが、4月24〜26日、5月2〜4日の全6日程にわたり開催されることが決まった。
【写真】『最終楽章 響け！ユーフォニアム 前編』第1弾キービジュアル
本作は、吹奏楽に青春をかける高校生たちの姿を10年にわたり描いてきた『響け！ユーフォニアム』シリーズの完結編。本編カットのブラッシュアップに加え、花田十輝による新規シナリオや追加シーン、さらにテレビシリーズでは描かれなかった演奏シーンも新たに盛り込まれている。
舞台あいさつは、主人公の黄前久美子を演じる黒沢ともよのほか、メインキャラクターを演じる朝井彩加、豊田萌絵、安済知佳、戸松遥、石谷春貴らキャストが登壇する回から、原作者・武田綾乃、監督・小川太一、総監督・石原立也が登壇する回まで、作品の魅力をさまざまな角度から楽しめる内容となっている。また、5月2日から5月3日にかけては、名古屋・大阪・京都でも開催される。
公開初週舞台あいさつの概要は以下の通り。
・4月24日 丸の内ピカデリー
実施時間：16時15分の回上映後／19時45分の回上映前
登壇者：武田綾乃（原作者）、小川太一（監督）、石原立也（総監督）
・4月25日 新宿ピカデリー
実施時間：9時30分の回上映後／13時10分の回上映前
登壇者：黒沢ともよ（黄前久美子役）、朝井彩加（加藤葉月役）、豊田萌絵（川島緑輝役）、安済知佳（高坂麗奈役）、戸松遥（黒江真由役）、石谷春貴（塚本秀一役）、雨宮天（久石奏役）、夏川椎菜（釜屋すずめ役）、小川太一（監督）
・4月26日 横浜ブルク13／川崎チネチッタ
実施時間：11時の回上映後／14時25分の回上映前 ＠横浜ブルク13
14時10分の回上映後／17時35分の回上映前 ＠川崎チネチッタ
登壇者：黒沢ともよ（黄前久美子役）、朝井彩加（加藤葉月役）、豊田萌絵（川島緑輝役）、安済知佳（高坂麗奈役）、小川太一（監督）
・5月2日 ミッドランドスクエア シネマ／109シネマズ名古屋
実施時間：12時45分の回上映後／16時の回上映前 ＠ミッドランドスクエア シネマ 17時15分の回上映後 ＠109シネマズ名古屋
登壇者：黒沢ともよ（黄前久美子役）、朝井彩加（加藤葉月役）、豊田萌絵（川島緑輝役）、安済知佳（高坂麗奈役）、小川太一（監督）
・5月3日 なんばパークスシネマ／MOVIX京都
実施時間：9時10分の回上映後／12時50分の回上映前 ＠なんばパークスシネマ 13時20分の回上映後／16時45分の回上映前 ＠MOVIX京都
登壇者：黒沢ともよ（黄前久美子役）、朝井彩加（加藤葉月役）、豊田萌絵（川島緑輝役）、安済知佳（高坂麗奈役）、小川太一（監督）
・5月4日 新宿ピカデリー
実施時間：15時の回上映後／18時30分の回上映前
登壇者：豊田萌絵（川島緑輝役）、土屋神葉（月永求役）、陶山恵実里（義井沙里 役）
『最終楽章 響け！ユーフォニアム 前編』は、4月24日より公開。
【写真】『最終楽章 響け！ユーフォニアム 前編』第1弾キービジュアル
本作は、吹奏楽に青春をかける高校生たちの姿を10年にわたり描いてきた『響け！ユーフォニアム』シリーズの完結編。本編カットのブラッシュアップに加え、花田十輝による新規シナリオや追加シーン、さらにテレビシリーズでは描かれなかった演奏シーンも新たに盛り込まれている。
公開初週舞台あいさつの概要は以下の通り。
・4月24日 丸の内ピカデリー
実施時間：16時15分の回上映後／19時45分の回上映前
登壇者：武田綾乃（原作者）、小川太一（監督）、石原立也（総監督）
・4月25日 新宿ピカデリー
実施時間：9時30分の回上映後／13時10分の回上映前
登壇者：黒沢ともよ（黄前久美子役）、朝井彩加（加藤葉月役）、豊田萌絵（川島緑輝役）、安済知佳（高坂麗奈役）、戸松遥（黒江真由役）、石谷春貴（塚本秀一役）、雨宮天（久石奏役）、夏川椎菜（釜屋すずめ役）、小川太一（監督）
・4月26日 横浜ブルク13／川崎チネチッタ
実施時間：11時の回上映後／14時25分の回上映前 ＠横浜ブルク13
14時10分の回上映後／17時35分の回上映前 ＠川崎チネチッタ
登壇者：黒沢ともよ（黄前久美子役）、朝井彩加（加藤葉月役）、豊田萌絵（川島緑輝役）、安済知佳（高坂麗奈役）、小川太一（監督）
・5月2日 ミッドランドスクエア シネマ／109シネマズ名古屋
実施時間：12時45分の回上映後／16時の回上映前 ＠ミッドランドスクエア シネマ 17時15分の回上映後 ＠109シネマズ名古屋
登壇者：黒沢ともよ（黄前久美子役）、朝井彩加（加藤葉月役）、豊田萌絵（川島緑輝役）、安済知佳（高坂麗奈役）、小川太一（監督）
・5月3日 なんばパークスシネマ／MOVIX京都
実施時間：9時10分の回上映後／12時50分の回上映前 ＠なんばパークスシネマ 13時20分の回上映後／16時45分の回上映前 ＠MOVIX京都
登壇者：黒沢ともよ（黄前久美子役）、朝井彩加（加藤葉月役）、豊田萌絵（川島緑輝役）、安済知佳（高坂麗奈役）、小川太一（監督）
・5月4日 新宿ピカデリー
実施時間：15時の回上映後／18時30分の回上映前
登壇者：豊田萌絵（川島緑輝役）、土屋神葉（月永求役）、陶山恵実里（義井沙里 役）
『最終楽章 響け！ユーフォニアム 前編』は、4月24日より公開。