バランスが良いシングルモーター版

DSの新たなフラッグシップ、No8。73.7kWhと245psの前輪駆動のほか、97.2kWhと280psの前輪駆動と、97.2kWhと350psの四輪駆動を試乗したが、いずれも印象は優れる。特にシングルモーター版はバランスが良く、航続距離は最長750kmがうたわれる。

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245psでも、加速力は充分。滑らかにパワーを召喚でき、速度調整しやすいうえ、高速道路の速度域でも加速は鈍くならない。ブーストモードを起動すれば、一時的に260psへ強化でき、追い越しも素早く終えられる。



DS No8 パラス FWDロングレンジ（英国仕様）

回生ブレーキは、ステアリングホイール裏のパドルで3段階から選択できる。センターコンソールのボタンを押せば、ワンペダルドライブも可能になる。

四輪駆動のツインモーターは確かに強力だが、柔和なサスペンションと調和しにくい。過剰なほどのパワフルさではないものの、スポーツカーを信号ダッシュで引き離したい願望をお持ちだったり、雪国の住人でなければ、シングルモーターで良さそうだ。

仕様次第ではロールス・ロイスへ迫る上質さ

以前からDSは、快適性と静寂性を重んじたクルマを提供しようとしてきた。ところが、ツインモーターで21インチ・ホイールのトップグレードでは、乗り心地に妙な硬さが残る。グレートブリテン島の傷んだアスファルトとの相性は、余り良くないようだ。

カメラで路面を読み取り調整する「アクティブスキャン」アダプティブダンパーを備えるが、上級フレンチへ期待する流麗さには届いていない。入念に仕込まれた防音材と防音ガラスで、車内は図書館のように静かだが。



DS No8 パラス FWDロングレンジ（英国仕様）

対して、エントリーグレードの前輪駆動版では、角の取れた流暢な乗り心地へ浸れる。20インチ・ホイールと、100kg軽い車重が貢献しているに違いない。大きな凹凸は均しきれないものの、ロールス・ロイスへ迫る上質さといっても過言ではないだろう。

極上といえる乗り心地の代償として、操縦性は穏やか。正確で直感的に反応するものの、ダンパーとステアリングが引き締まるスポーツ・モードでも、変化度は限定的。スポーティな走りがお望みなら、DSは候補に挙がりにくいとはいえ。

ドイツの上級3ブランドより高コスパ

電費は、97.2kWhの前輪駆動で、複合的な条件を走らせて6.1km/kWh。驚くほどの高効率、とはいえないだろう。ただしボディは空力に優れ、空気抵抗を示すCd値は0.24と非常に小さい。高速道路の巡航なら、560km程は走れると主張されている。

英国価格は、73.7kWhと245psの前輪駆動で5万790ポンド（約1067万円）から。装備は充実し、スマホの無線充電パッドや無線でのミラーリング機能、バックカメラ、回生ブレーキ用パドル、前後のシートヒーター、2ゾーンエアコンなどが標準で備わる。



DS No8 パラス FWDロングレンジ（英国仕様）

航続距離も踏まえると、ドイツの上級3ブランドや、ボルボなどよりコスパは高い。DSによれば、ディーラーでのリセールバリューも高いという。

挑戦的で魅力的なエグゼクティブEV

伝説的な「DS」を今に体現するほど、高度な革新性ではないかもしれない。些細だが、気になる部分も存在する。それでも、独創的なバッテリーEVとして、スタイリングやインテリア、コンセプトへ共感する人は少なくないはず。

快適性を追求したクロスオーバーとして、プレミアムな空間に包まれながら、クルージングは至極安楽。エナジードリンクのようなモデルが溢れる同クラスにおいて、一線を画す、爽快なレモネードのような存在だと表現できると感じた。



DS No8 パラス FWDロングレンジ（英国仕様）

特に魅力的なのは、優れたプレミアム感のまま現実的な価格の、シングルモーター版だろう。ロングレンジなら、最高峰とはいえないものの、相当に長い航続距離も得られる。挑戦的で魅力的な、エグゼクティブEVが誕生した。

◯：個性的なデザイン 洗練され上質な走り ライバルを凌駕する航続距離

△：刺激の薄い操縦性 車内の特別感を薄める共用部品 後席と荷室は狭め

DS No8 パラス FWDロングレンジ（英国仕様）のスペック

英国価格：5万4690ポンド（約1148万円）

全長：4820mm

全幅：1900mm

全高：1580mm

最高速度：189km/h

0-100km/h加速：7.8秒

航続距離：750km

電費：7.7km/kWh

CO2排出量：−g/km

車両重量：2180kg

パワートレイン：永久磁石同期モーター

駆動用バッテリー：97.2kWh

急速充電能力：160kW（DC）

最高出力：245ps（オーバーブースト時：260ps）

最大トルク：35.0kg-m

ギアボックス：1速リダクション／前輪駆動



DS No8 パラス FWDロングレンジ（英国仕様）