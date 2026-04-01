好きな「ベストジーニスト歴代女性受賞者」ランキング！ 2位「冨永愛」を11票差で抑えた1位は？
All About ニュース編集部は3月3日、全国20〜60代の300人を対象に、「歴代ベストジーニスト」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から、「好きなベストジーニスト歴代女性受賞者」の調査結果を紹介します。
【10位までのランキング結果を見る】
2位には、冨永愛さんがランクインしました。
現在43歳の冨永さんは、17歳でニューヨークコレクションに出演。その後も、パリ・ミラノなどの世界の4大コレクションで活躍してきた日本を代表するスーパーモデルです。ベストジーニストでは、2024年の第41回で協議会選出部門を受賞しました。凛とした立ち姿と、シンプルを極めたデニムスタイルは、見る者にジーンズの美しさを教えてくれます。
回答者からは、「生き方がかっこいいのに、話すと気さく。憧れの女性」（30代女性／大阪府）、「ジーンズのシルエットを最も美しく見せられる受賞者の一人だと思います」（40代男性／大阪府）、「圧倒的なプロポーションとモード感で、ジーンズをランウェイレベルに昇華できる存在。シンプルなデニムでも洗練された印象を与え、スタイルそのものがブランド価値を持つ。世界基準の着こなしが魅力」（30代女性／秋田県）などの声が集まりました。
1位に選ばれたのは、今田美桜さんでした。
現在29歳の今田さんは、数々のドラマや映画でヒロインを務め、幅広い世代から絶大な支持を誇る次世代俳優。ベストジーニストでは、2025年に一般選出部門で受賞を果たしました。愛らしいルックスとは裏腹に、ファッションでは芯の強さを感じさせる着こなしを見せます。
アンケートでは、「可愛らしさとスタイルの良さがジーンズにぴったりで、自然にオシャレに着こなしている印象があるから」（30代男性／富山県）、「可愛らしい顔立ちと、デニムを合わせたスタイリッシュな着こなしのギャップがとても素敵だからです」（20代女性／大阪府）、「授賞式では『デニムは一生履いていきたいし、ずっと私の生活にあるもの』と語り、普段から愛用していることを明かしました」（20代女性／神奈川県）といったコメントが寄せられました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の執筆者：
友野 カイ
フリーライター及び編集補佐。スポーツの現場を取材する傍ら、テレビ好きが高じて複数のエンタメメディアでも執筆。中でもお笑い・バラエティ番組を網羅的に視聴し、エンタメ関連の情報収集源も大半がテレビから。宣伝会議「編集･ライター養成講座 総合コース」修了。
(文:友野 カイ)
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2位：冨永愛／49票
2位には、冨永愛さんがランクインしました。
現在43歳の冨永さんは、17歳でニューヨークコレクションに出演。その後も、パリ・ミラノなどの世界の4大コレクションで活躍してきた日本を代表するスーパーモデルです。ベストジーニストでは、2024年の第41回で協議会選出部門を受賞しました。凛とした立ち姿と、シンプルを極めたデニムスタイルは、見る者にジーンズの美しさを教えてくれます。
1位：今田美桜／60票
1位に選ばれたのは、今田美桜さんでした。
現在29歳の今田さんは、数々のドラマや映画でヒロインを務め、幅広い世代から絶大な支持を誇る次世代俳優。ベストジーニストでは、2025年に一般選出部門で受賞を果たしました。愛らしいルックスとは裏腹に、ファッションでは芯の強さを感じさせる着こなしを見せます。
アンケートでは、「可愛らしさとスタイルの良さがジーンズにぴったりで、自然にオシャレに着こなしている印象があるから」（30代男性／富山県）、「可愛らしい顔立ちと、デニムを合わせたスタイリッシュな着こなしのギャップがとても素敵だからです」（20代女性／大阪府）、「授賞式では『デニムは一生履いていきたいし、ずっと私の生活にあるもの』と語り、普段から愛用していることを明かしました」（20代女性／神奈川県）といったコメントが寄せられました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の執筆者：
友野 カイ
フリーライター及び編集補佐。スポーツの現場を取材する傍ら、テレビ好きが高じて複数のエンタメメディアでも執筆。中でもお笑い・バラエティ番組を網羅的に視聴し、エンタメ関連の情報収集源も大半がテレビから。宣伝会議「編集･ライター養成講座 総合コース」修了。
(文:友野 カイ)