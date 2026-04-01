2026年4月のタロット占い。自らの人生経験を踏まえた的確な助言が「心に深く刺さる」と話題の占い師・夜風が、22枚のタロットカードを使って「うお座」の今月の運勢を占います。

写真拡大 (全2枚)

占い師・夜風の「タロット占い」。22枚のタロットカードを使って、「うお座」の2026年4月の運勢を占います。

うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）


【今月のカード：塔（The Tower）／正位置】
「塔」の正位置は、大きな環境の変化を暗示します。

今月は、あなたの周りに動きがあり、その流れに乗ることで飛躍できそう。

ただし、自分から環境を変えようとする必要はありません。助けてくれる人の力を素直に頼ることがポイント。

【ラッキーカラー：ゴールド】
金色は周囲の変化から生まれるよい流れを受け取り、前向きな一歩を後押ししてくれます。

【この記事の筆者：夜風】
占い師。タロットやオラクルカードなどを使って鑑定や執筆を行っている。会社員やフリーランスなど自らの人生経験を踏まえた占いはより深い共感を呼び、的確な助言をもらえると好評。「自分はどこに向かえばいいのか」と迷える人たちをよりよい方向へ導く。
(文:夜風)