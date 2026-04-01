米国人ジャーナリストのシェリー・キトルソン氏がイラクの首都バグダッドで誘拐された/from Shelly Kittleson/Instagram

（CNN）米国人ジャーナリストのシェリー・キトルソン氏が3月31日、イラクの首都バグダッドで誘拐された。関係筋と同氏が所属するメディアが報じた。

米国政府は誘拐事件を追跡しており、イラク当局と協力して本人の解放に向けて取り組んでいる。米当局者が明らかにした。

誰が誘拐に関与したかは不明だが、関係筋によるとキトルソン氏はイランの代理勢力であるカタイブ・ヒズボラから、誘拐を含む脅迫を受けていたという。

ディラン・ジョンソン米国務次官補は、X（旧ツイッター）への投稿で、「誘拐に関与したとみられるイラン系民兵組織カタイブ・ヒズボラと関係のある人物が、イラク当局に拘束された」と述べた。

カタイブ・ヒズボラはイランの支援を受けた民兵組織で、これまで何度も米国人を標的にしてきた。キトルソン氏は中東とアフガニスタンを専門とするジャーナリストで、国際的なメディアや米国、イタリアのメディアに記事を発表している。

警告内容を知る情報筋によると、米国政府は最近キトルソン氏に対し、カタイブ・ヒズボラが同氏を誘拐または殺害する計画を立てていると警告していた。警告が発せられた時点で、キトルソン氏は既にイラクでの取材活動を行っていた。

別の情報筋によると、米国とイラク当局はイランの代理勢力によるキトルソン氏への脅迫を追跡していた。脅迫には誘拐や殺害が含まれていたという。当局はここ数週間、複数回にわたり同氏にイラクから出国するよう警告もしていたとされる。

ジョンソン氏は31日、「国務省は既に、この人物に対する脅迫について警告する義務を果たしており、今後も連邦捜査局（FBI）と連携して可能な限り迅速な解放に向けて尽力していく」と述べた。具体的な脅迫の内容については詳細を明らかにしなかった。

米国を拠点とする報道機関アル・モニターは31日、キトルソン氏の誘拐を確認し、「安全かつ即時の解放」を要求。同報道機関の寄稿者であるキトルソン氏の誘拐に「深い懸念」を表明した。

イラク内務省はこれより前の声明で、31日の夜、バグダッド中心部で外国人女性ジャーナリストが何者かに誘拐されたと発表した。

声明によると、イラク治安部隊は容疑者のうち1人を逮捕し、誘拐に使用された車両1台を押収した。治安部隊は犯人の追跡と女性の解放に向けて作戦を開始したという。

在イラク米国大使館は、2月下旬にイランとの紛争が始まって以来、イランの支援を受けた民兵組織が米国人を誘拐する可能性があるとして、米国市民に対しイラクからの退避を繰り返し警告している。