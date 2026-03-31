〈ママ、パパ、お願いだから助けて。盗んだ1000万ドル（約15億円）を返せって言われているんだ……〉──2月下旬、ウクライナ人のイゴール・コマロフさん（28）とみられる男性が涙ながらに"命乞い"をする動画がXで拡散された。それとほぼ同時期の2月26日（現地時間、以下同）には、バリ島南東部のウォス川河口でバラバラ遺体が発見。当初、遺体は腐敗が進んでおり身元の特定は困難だったが、DNA鑑定の結果、3月4日にコマロフさん本