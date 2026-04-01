エクサＷｉｚに大量の買い注文、三井住友ＦＧとＡＩ活用で資本・業務提携◇

エクサウィザーズ<4259.T>に大量の買い注文が集まっている。同社は３月３１日の取引終了後、三井住友フィナンシャルグループ<8316.T>との間で資本・業務提携に関する契約を締結したと発表した。第三者割当増資後に三井住友ＦＧはエクサＷｉｚの筆頭株主となる見通し。ＡＩ活用やＤＸ推進で協業するといい、ポジティブ・サプライズと受け止められた。



エクサＷｉｚは三井住友ＦＧを割当先として新株９５５万株を１株５６５円で発行する。割当後の三井住友ＦＧの持ち株比率は１０％となる見込み。エクサＷｉｚは手取り概算で５３億８５７５万円を調達し、専任チームの採用や人材育成に関する費用やＭ＆Ａなどの待機資金に充てる。



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出所：MINKABU PRESS