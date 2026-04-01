【風、薫る 第4回あらすじ】信右衛門、病に伏してしまう りんは資金集めに尽力
【モデルプレス＝2026/04/01】女優の見上愛と上坂樹里がW主演を務める連続テレビ小説「風、薫る」（NHK総合・毎週月〜土あさ8時〜ほか）の第4話が、4月2日に放送される。
【写真】26年度“朝ドラ”主演女優、素肌際立つウェディングドレス姿
朝ドラ第114作目となる本作は、明治時代を舞台に、トレインドナースと呼ばれる正規の訓練を受けた看護師である大関和さんと鈴木雅さんをモチーフとして描くバディドラマ。異なる個性を持つ2人のトレインドナースが、様々な困難を乗り越えながら成長し、最強のバディとなって新しい時代を切り開いていく。主人公の一ノ瀬りんを見上が、大家直美を上坂が演じる。
父・信右衛門（北村一輝）が病に伏し、りん（見上愛）は看病してくれる人を雇おうと家中のお金を集める。
一方、見合い話を進めた美津（水野美紀）と安（早坂美海）は東京から栃木に戻ってこようとするが、村が封鎖されてしまい、家に帰ることができない。村境の橋で、美津は一ノ瀬家の元陪臣である中村（小林隆）からあることを聞かされる。
（modelpress編集部）
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◆見上愛＆上坂樹里W主演「風、薫る」
朝ドラ第114作目となる本作は、明治時代を舞台に、トレインドナースと呼ばれる正規の訓練を受けた看護師である大関和さんと鈴木雅さんをモチーフとして描くバディドラマ。異なる個性を持つ2人のトレインドナースが、様々な困難を乗り越えながら成長し、最強のバディとなって新しい時代を切り開いていく。主人公の一ノ瀬りんを見上が、大家直美を上坂が演じる。
◆「風、薫る」第4話／4月2日（木）放送
父・信右衛門（北村一輝）が病に伏し、りん（見上愛）は看病してくれる人を雇おうと家中のお金を集める。
一方、見合い話を進めた美津（水野美紀）と安（早坂美海）は東京から栃木に戻ってこようとするが、村が封鎖されてしまい、家に帰ることができない。村境の橋で、美津は一ノ瀬家の元陪臣である中村（小林隆）からあることを聞かされる。
（modelpress編集部）
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