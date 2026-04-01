「ついヤバいと言ってしまう」「自分の考えをうまく言葉にできない…」。

言いたいことがないワケではないのに、うまく言葉にできない。あなたにも、そんな悩みはありませんか？

小学校から企業研修、さらには少年院まで、さまざまな現場で教えてきた小説家が教える、世界一やさしい「言語化」にまつわる授業。知ってしまえば、今は語彙力ゼロでも、話し下手でも、「自分の言葉」でちゃんと話せるようになれてしまう！

本記事では、子どもも読めて、大人も楽しいビジネス書『小学生でもできる言語化』から、著者の田丸雅智氏にヒントをうかがった。（構成／ダイヤモンド社・秋岡敬子）

Q.メールを書くときに気をつけていることはありますか？

――田丸さんは、仕事の文章（メールなど）を書くときに気をつけていることはありますか？ 以前、「メールだけでその人の人柄がなんとなくわかる」と言っていた先輩がいて、自分も気をつけなければと思っています。

仕事ができる人のメールの特徴・ベスト2

田丸雅智氏（以下、田丸）：基本は「分かりやすく」「簡潔に」です。

それと、「これで相手にちゃんと伝わるだろうか？」という視点を持って書いているつもりではあります。

結論と理由を端的に書く、という感じですね。

あと、文字のコミュニケーションって感情が抜けやすいじゃないですか。

だから、なるべく強い表現になりすぎないように意識しています。受け取る相手の気持ちを想像しながら書く、というか。

メールにAIを使用する人、しない人

――ちなみに、田丸さんはAIを使ってメールを生成したり、添削しますか？ 最近、メールのやり取りのためだったり、大学生がレポート作成のためにAIを使用する機会が増えているそうです。

田丸：僕は使わないですね。理由は2つあります。

1つは単純に、今の技術レベルだと自分で書いたほうが早いから。

もっとAIの精度が上がったら変わるかもしれませんが、現状はそうです。

もう1つは、メールってコミュニケーションだから、「体温」を持って書きたいんですよね。人対人で、血の通ったものにしたい。

AIに任せるのが怖い、という感覚もあります。もしも誤解が起きたとき、結局責任を取るのは自分なので。

――話を聞いていると、メールの文章も言語化につながる部分がめちゃくちゃありますね。『小学生でもできる言語化』の中にも、相手の立場を考えずにただ言葉にしたり、自分の中でのみ思考が完結してしまって、つい不要な情報まで付け足してしまう人の話も出てくるので、気をつけようと思います！

（本記事は、田丸雅智著『小学生でもできる言語化』の著者インタビューです。）