好パフォーマンスを披露している佐野。写真：金子拓弥（サッカーダイジェスト写真部／現地特派）

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　現地３月31日、森保一監督が率いる日本代表は、国際親善試合でイングランド代表とウェンブリー・スタジアムで対戦している。

　FIFAランキング19位の森保ジャパンが、同４位のイングランドと相まみえる大注目の一戦で、日本は23分に三笘薫の得点で先制。その後はイングランドに押し込まれる時間帯が続いている。

　そのなかで別格の存在感を示しているのが、３−４−２−１のダブルボランチの一角に入った佐野海舟だ。中盤で相手からボールを奪取して見せれば、鋭いインターセプトで攻撃の芽を摘むなど守備面で大きく貢献している。
 
　Xでは「佐野海舟」がトレンド入り。好パフォーマンスを披露する25歳に、SNS上では「これ来シーズンプレミア行くだろ」「トップクラブ行くだろうな」「レベチ」「絶対的守備の信頼感」といった声があがっている。

　実力者揃いのイングランドを相手に堂々のプレーを見せている。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

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