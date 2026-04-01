「佐野海舟」がトレンド入り。イングランド戦で破格の存在感「来シーズンプレミア行くだろ」「レベチ」などX賛辞
現地３月31日、森保一監督が率いる日本代表は、国際親善試合でイングランド代表とウェンブリー・スタジアムで対戦している。
FIFAランキング19位の森保ジャパンが、同４位のイングランドと相まみえる大注目の一戦で、日本は23分に三笘薫の得点で先制。その後はイングランドに押し込まれる時間帯が続いている。
そのなかで別格の存在感を示しているのが、３−４−２−１のダブルボランチの一角に入った佐野海舟だ。中盤で相手からボールを奪取して見せれば、鋭いインターセプトで攻撃の芽を摘むなど守備面で大きく貢献している。
Xでは「佐野海舟」がトレンド入り。好パフォーマンスを披露する25歳に、SNS上では「これ来シーズンプレミア行くだろ」「トップクラブ行くだろうな」「レベチ」「絶対的守備の信頼感」といった声があがっている。
実力者揃いのイングランドを相手に堂々のプレーを見せている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】史上初のモノクロエンブレム＆三つ葉ロゴが31年ぶり復活！日本代表の新アウェーユニホーム
FIFAランキング19位の森保ジャパンが、同４位のイングランドと相まみえる大注目の一戦で、日本は23分に三笘薫の得点で先制。その後はイングランドに押し込まれる時間帯が続いている。
そのなかで別格の存在感を示しているのが、３−４−２−１のダブルボランチの一角に入った佐野海舟だ。中盤で相手からボールを奪取して見せれば、鋭いインターセプトで攻撃の芽を摘むなど守備面で大きく貢献している。
Xでは「佐野海舟」がトレンド入り。好パフォーマンスを披露する25歳に、SNS上では「これ来シーズンプレミア行くだろ」「トップクラブ行くだろうな」「レベチ」「絶対的守備の信頼感」といった声があがっている。
実力者揃いのイングランドを相手に堂々のプレーを見せている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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