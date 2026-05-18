◆第３３回平安Ｓ・Ｇ３（５月２３日、京都競馬場・ダート１９００メートル）昨年のジャパンダートクラシックを制したナルカミ（牡４歳、美浦・田中博康厩舎、父サンダースノー）。逃げて上がり最速を使い、２着馬を３馬身、３着馬を１２馬身差離す衝撃のレースぶりを見せた。しかし、その後は３戦走って１３、６、５着と低迷。そのどれもが逃げる形ではなく、田中博調教師は「今までは控える競馬にも対応できるように取り組んで