アニメ「ドロヘドロ Season2」が、各配信サイトにて4月1日23時より配信される。

本作は魔法によって顔をトカゲにされた記憶喪失の男・カイマンが、相棒のニカイドウとともに本当の顔の手がかりを探していく物語。林田球氏のマンガを原作としており、Season1は2020年1月から3月にかけて放送された。

Season2は前作と同じく林祐一郎氏が監督を務め、アニメーション制作も「呪術廻戦」や「チェンソーマン」のMAPPAが続投。初回の配信では第1話から第3話が一挙に公開される。

「ドロヘドロ Season2」詳細

・最速配信：各配信サイトにて4月1日より毎週水曜23時～

□「ドロヘドロ Season2」の放送・配信情報ページ

【アニメ『ドロヘドロ Season2』PV】【「ドロヘドロ Season2」あらすじ】

魔法によって顔をトカゲにされてしまった記憶喪失の男、カイマン。

相棒のニカイドウとともに、本当の顔の手がかりを得ていく中で、

謎に包まれていたそれぞれの過去が明かされていく…

煙ファミリーに追われるカイマンとニカイドウ、ボスの帰りを待ち望む十字目組織…

混迷を極める対立により物語はさらなる混沌カオスの渦へと突き進む！

【第1話（魔の13） 「資源を大切に♡」／「恐怖！血みどろ館 惨殺の輪舞」】

栗鼠は十字目のアジトを探しにベリスって街に繰り出したみてーだな！十字目の連中は、とっても慎ましい暮らしをしてやがるんだゼ。

【場面カット】【第2話（魔の14） 「夫婦吉哉」／「マステマ・サブナード」／「十字目哀史」】

悪魔のハルがおでましだ。なんで人間なんかと仲良く話してやがるンだ？トカゲ男とニカイドウはマステマに着いたみてーだな。

【場面カット】【■第3話（魔の15） 「スイートホーム」／「キラリ☆青春」／「めぐるめぐるよ記憶がめぐる」／「カムバックホーム」】

煙がまたロクでもないキノコで商売しようとしてるみてーだし、トカゲ男は何かヤベーこと思い出しちまったらしーな。

【場面カット】

(C)2026 林田球・小学館／『ドロヘドロ Season2』製作委員会