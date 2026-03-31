【これは２０２５年度話題の記事を再掲載・再構成したものです。※２０２５年６月１１日掲載内容】

【写真を見る】【インスタ200万回再生】驚き！着物が手を加えることなくドレスに変身 着付けだけで着物をドレスに変える挑戦（山形）【2025年度話題の記事】

成人式や結婚式など、人生の節目で着た思い出の着物。「もう着る機会がない」「でも捨てられない」。そんな声に応える新たな着方がいま注目を集めています。



山形市の呉服店「きんらんどんす」です。こちらでは着物の新たなスタイルでの楽しみ方が話題を集めています。

松浦亜実 記者「こちらのお着物。このままでも優雅で美しいんですが…これから驚きの変貌を遂げるんです」

きんらんどんすの着付け師・佐藤さんが師匠から教わったという新たなスタイルは、ハサミやミシンを使わずに着付けのみで、着物も傷めないということです。

■驚きの変身！



詳しい着付けの方法は…非公開ですが、着付けをはじめてから20分後。



松浦亜実「完成したのがこちらです。先ほどの着物が着付けの技術だけで、華やかなドレススタイルになりました。ガラリと印象が変わりました」

こちらが「着物ドレス」。一番の特徴は、着物とは思えない胸元や袖のデザインです。

きんらんどんす 一級着付け技能士 佐藤千春さん「通常の着物では下前に隠れる柄も全てスカートの裾で柄を出すことができます。あとはご婦人だと、皆さん気になるような肩や二の腕も隠して、おしゃれに着ることができます」

佐藤さんは自身の娘が成人した時に、着物ドレスを着させてあげたいと思ったのがきっかけで、埼玉にいる師匠からドレスの着付けを学びました。

■大反響のインスタ画像

その後、着物ドレスを着た客を撮影し、お店のインスタグラムで公開したところ、その動画はおよそ200万回再生されるなど、大きな反響がありました。



着物に手を加えることなく、ドレスに。

その工夫が着物の魅力を再発見するきっかけになりそうです。

きんらんどんす 一級着付け技能士 佐藤千春さん「やはり着物は高価なものなので、ハサミを入れるのはもったいないというお声もありまして、着物を次世代に伝えたい方もおりましたので、技術だけでできるドレスを広められればと思いました」



佐藤さんは、今後も県内にこの着物ドレスを広めていきたいとしていて、今月20日から4日間、山形市で展示会を開催する予定です。