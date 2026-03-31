【2026年4月の運勢】さそり座（蠍座）の全体運、社交運、恋愛運【章月綾乃の12星座占い】
2026年4月のさそり座（蠍座）の運勢は？ 占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃が、さそり座の全体運、社交運、恋愛運を占います。
一休み
・全体運
有能さが光ります。呑み込みが早く、処理能力も高まって、どこにいっても重宝されそう。気づいたら、人の分まで担当することになるかも？ 物事は点ではなく、線や面で捉えていくようにすると、雑務だらけの日々でも、全体の流れが分かるようになって、さらに使える人になれるでしょう。
プライベートでは、立て直しのチャンス。年度替わりのバタバタで、後回しにしてきたことをきちんと整理していきましょう。不要な物は手放し、必要なものは買い、いつもよりもストックを心掛けて、余裕を作って。体のメンテナンスに充てるのもよい考え。ストレッチやピラティス、体質改善など、この機にスタートさせると、ライフスタイルの改善にもつながるはず。
・社交運
好感度はバッチリ。第一印象を崩さないように、いい人ムーブでふわっと付き合っていくとよさそう。個人的なつながりは、無理に持とうとすると疲れるだけ。自然ななりゆきに任せて、仲良くなれたらなるくらいの距離感が、今の気分にピッタリです。休日は、アップデートタイム。ショッピングがてらモードをチェックしたり、書店で気になる本を探したりすると、視野が広がっていくはず。旅行は、予約と下調べで快適さを求めて。
・恋愛運
恋は、面倒見よく。マメなご機嫌伺いや世話焼きで、あなたなしではいられなくなりそう。デートは、なごみスポットへ。水族館や動物園のスペシャルイベントをチェックしてみましょう。出会いは、仕事の延長に。
ラッキーポイント……ネイビー、布バック、イヤフォン、岩盤浴
占い、心理テストの執筆、監修。雑誌、Web、広告タイアップ記事などを多数手がけています。
イラストレーター：tokico
タウン情報誌の営業、住宅情報誌の編集を経てフリーのイラストレーターに。媒体制作の経験を生かして、「わかりやすく、ゆる可愛く」をモットーに媒体のコンテンツ理解を促進するようなイラストを制作しています。雑誌やWeb、結婚式やSNSの似顔絵など幅広い分野で活動中。
(文:章月 綾乃)
さそり座（10月24日〜11月22日生まれ）整えタイム
一休み
・全体運
有能さが光ります。呑み込みが早く、処理能力も高まって、どこにいっても重宝されそう。気づいたら、人の分まで担当することになるかも？ 物事は点ではなく、線や面で捉えていくようにすると、雑務だらけの日々でも、全体の流れが分かるようになって、さらに使える人になれるでしょう。
・社交運
好感度はバッチリ。第一印象を崩さないように、いい人ムーブでふわっと付き合っていくとよさそう。個人的なつながりは、無理に持とうとすると疲れるだけ。自然ななりゆきに任せて、仲良くなれたらなるくらいの距離感が、今の気分にピッタリです。休日は、アップデートタイム。ショッピングがてらモードをチェックしたり、書店で気になる本を探したりすると、視野が広がっていくはず。旅行は、予約と下調べで快適さを求めて。
・恋愛運
恋は、面倒見よく。マメなご機嫌伺いや世話焼きで、あなたなしではいられなくなりそう。デートは、なごみスポットへ。水族館や動物園のスペシャルイベントをチェックしてみましょう。出会いは、仕事の延長に。
ラッキーポイント……ネイビー、布バック、イヤフォン、岩盤浴
占い師＆イラストレータープロフィール占い師：章月 綾乃
占い、心理テストの執筆、監修。雑誌、Web、広告タイアップ記事などを多数手がけています。
イラストレーター：tokico
タウン情報誌の営業、住宅情報誌の編集を経てフリーのイラストレーターに。媒体制作の経験を生かして、「わかりやすく、ゆる可愛く」をモットーに媒体のコンテンツ理解を促進するようなイラストを制作しています。雑誌やWeb、結婚式やSNSの似顔絵など幅広い分野で活動中。
(文:章月 綾乃)