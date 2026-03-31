音楽グループ・サカナクションの山口一郎（45）が3月27日、YouTubeを更新。27日に開催された広島カープ-中日ドラゴンズの開幕戦についてコメントした。

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「サカナクション山口一郎の今夜も雑談中。2026.3.27」と題したライブ配信では、7分25秒ごろから「おいドラゴンズふざけんじゃねえよ！」と叫び、続けて「おいドラゴンズ！」と連呼した。山口は以前から熱狂的な中日ファンであることを公言しており、2026年に球団創設90周年を迎えることを記念し、ドラゴンズ90周年広報アンバサダーに就任している。

【画像】雄叫びを上げる山口一郎（画像は山口一郎 YouTubeチャンネルより引用）

その後、「おいおいアブレイユ 先発でいいって言ったじゃ～ん！」と話し、「ワイワイワイワイ？」と開幕戦の結果について嘆いた。試合は中日が9回裏まで4点のリードをしつつも広島へ追いつかれ、延長戦の末にサヨナラ負けを喫した。

この動画にはYouTubeユーザーから「最初っから激ギレ笑笑」「​​ホントだよ～！ふざけんじゃねぇ！」「5-1から追いつかれた笑」「すみません、うちのチームが点入れちゃいました」「ドラゴンズｊファンの声を代弁ｗ」といったコメントが寄せられた。