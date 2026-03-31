　31日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比320円高の5万1520円と急伸。日経平均株価の現物終値5万1063.72円に対しては456.28円高。出来高は3413枚となっている。

　TOPIX先物期近は3524ポイントと前日比22ポイント高、TOPIXの現物終値比は26.14ポイント高で推移。


○主要先物価格・19時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 51520　　　　　+320　　　　3413
日経225mini 　　　　　　 51520　　　　　+325　　　 47052
TOPIX先物 　　　　　　　　3524　　　　　 +22　　　　3942
JPX日経400先物　　　　　 32020　　　　　+305　　　　　57
グロース指数先物　　　　　 675　　　　　　+5　　　　 541
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース