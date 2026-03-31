日経225先物：31日19時＝320円高、5万1520円
31日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比320円高の5万1520円と急伸。日経平均株価の現物終値5万1063.72円に対しては456.28円高。出来高は3413枚となっている。
TOPIX先物期近は3524ポイントと前日比22ポイント高、TOPIXの現物終値比は26.14ポイント高で推移。
○主要先物価格・19時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 51520 +320 3413
日経225mini 51520 +325 47052
TOPIX先物 3524 +22 3942
JPX日経400先物 32020 +305 57
グロース指数先物 675 +5 541
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
TOPIX先物期近は3524ポイントと前日比22ポイント高、TOPIXの現物終値比は26.14ポイント高で推移。
○主要先物価格・19時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 51520 +320 3413
日経225mini 51520 +325 47052
TOPIX先物 3524 +22 3942
JPX日経400先物 32020 +305 57
グロース指数先物 675 +5 541
東証REIT指数先物 売買不成立
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