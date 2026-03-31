【「東京ドーム」周辺おすすめホテル11選】混雑回避の「徒歩10分以内」からコスパ宿、穴場まで一挙紹介
「ライブやイベントは最高だったのに、帰りの大混雑でヘトヘト……」そんな経験はありませんか？ せっかくの感動も、入場規制や満員電車にもまれるうちに薄れてしまうのはもったいないもの。泊まりでの参戦は、遠方からの人はもちろん近場の人にとっても“ライブ体験をアップグレードする”賢い選択です。
今回は、「東京ドーム」イベント後に泊まってほしいおすすめのホテルをご紹介します。
▼東京ドームホテル
東京ドームから徒歩わずか2分。都心最大級のエンターテインメントエリア「東京ドームシティ」の空に映えるホテルです。1006室ある多彩な客室には、モダンで温かみのあるインテリアや遊び心のあるアートワークが施されています。窓の外に広がる美しい景色を眺めながら、心躍る楽しさとやすらぎのひとときを過ごせるでしょう。
・所在地：東京都文京区後楽1-3-61
・交通手段：JR「水道橋駅」東口より徒歩約2分、都営三田線「水道橋駅」A2出口より徒歩約1分・大人1名（参考価格）：1万5950円 ※料金は公式Webサイト参考価格。プラン・部屋により価格は変動します
・チェックイン／チェックアウト：14:00／11:00 ※プランにより時間が異なる場合があります
▼sequence SUIDOBASHI
東京ドームからは徒歩5分。既存のホテルのあり方にとらわれず、アートと人を「やさしくつなぐ」特別な場所として活動しているホテルです。「バックステージ」に見立てたブラック基調のエリアと、ホワイト基調のベッドエリアによるシックなコントラストの客室が特徴。1階の屋内外にあるモニターや大スクリーンでは、LIVE感ある映像を見ながら楽しいひとときを過ごせます。
・所在地：東京都千代田区神田三崎町2-22-17
・交通手段：JR「水道橋」駅西口より徒歩1分、都営三田線「水道橋」駅A2出口より徒歩6分・大人1名（参考価格）：7500円 ※料金は公式Webサイト参考価格。プラン・部屋により価格は変動します
・チェックイン／チェックアウト：17:00／14:00 ※プランにより時間が異なる場合があります
▼アパホテル 水道橋駅前
2025年4月に開業した、東京ドームまで徒歩5分という立地環境を誇るホテル。動画配信サービスをテレビの大画面に映せる「キャスト機能」や次世代規格の「Wi-Fi 6」など、機能的で最新の設備を全室に導入しています。ベッド下の収納スペースや、アプリで簡単に手続きできる1秒チェックイン機なども備え、快適な滞在をサポート。
・所在地：東京都千代田区神田三崎町2-22-14
・交通手段：JR「水道橋駅」（西口）徒歩1分、都営三田線「水道橋駅」（A2出口）徒歩5分・大人1名（参考価格）：5750円 ※料金は公式Webサイト参考価格。プラン・部屋により価格は変動します
・チェックイン／チェックアウト：15:00／10:00 ※プランにより時間が異なる場合があります
▼KOKO HOTEL 後楽園
JR水道橋駅や地下鉄後楽園駅から徒歩6分に位置し、東京ドームやラクーアへのアクセスも◎。大通りから少し入った落ち着いた環境にあり、都会の喧騒から離れて静かにリラックスできます。ベーカリーから直送されるパンを楽しめる無料のコンチネンタル朝食や、15時から深夜まで自由に利用できる無料ドリンクサービスも魅力です。
・所在地：東京都文京区本郷1-25-11
・交通手段：JR「水道橋駅」東口より徒歩6分、東京メトロ丸ノ内線「後楽園駅」徒歩6分・大人1名（参考価格）：3200円 ※料金は公式Webサイト参考価格。プラン・部屋により価格は変動します
・チェックイン／チェックアウト：15:00／11:00 ※プランにより時間が異なる場合があります
▼ヴィアイン飯田橋後楽園
3社5路線が乗り入れる飯田橋駅から徒歩約5分に位置し、東京ドームだけでなく日本武道館や神楽坂も徒歩圏内にあるホテルです。発酵バタークロワッサンなど店内発酵・焼き上げのこだわりのパンや、自分好みにカスタマイズできるサラダといった魅力的な朝食が自慢。女性専用の美容・リフレ家電を備えた「Be-Lounge」や高いセキュリティーなど、女性も安心してくつろげる空間が用意されています。
・所在地：東京都新宿区新小川町4番11号
・交通手段：東京メトロ「飯田橋駅」B1出口より徒歩5分、JR「飯田橋駅」東口より徒歩6分・大人1名（参考価格）：5900円 ※料金は公式Webサイト参考価格。プラン・部屋により価格は変動します
・チェックイン／チェックアウト：15:00／10:00 ※プランにより時間が異なる場合があります
▼後楽ガーデンホテル
名勝「小石川後楽園」に隣接し、都心にありながら豊かな緑と静寂に包まれた落ち着きのあるホテルです。スタンダードルームでも15平米以上の広さを確保しており、ライブや観光で疲れた体をゆったりと休めることができます。1階の中国料理レストラン「Food Salon 錦鯉」をはじめ館内施設も充実しており、快適なホテルライフを提供します。
・所在地：東京都文京区後楽1-5-3
・交通手段：都営大江戸線「飯田橋駅」C3出口から徒歩2分、JR「水道橋駅」西口から徒歩9分・大人1名（参考価格）：5175円 ※料金は公式Webサイト参考価格。プラン・部屋により価格は変動します
・チェックイン／チェックアウト：15:00／11:00 ※プランにより時間が異なる場合があります
▼庭のホテル 東京
「こころに、庭を。」をコンセプトに、和の静寂に包まれた上質な日常と非日常の落ち着きを提供するホテルです。障子や和紙を通した柔らかな光、木のぬくもりなど、和の意匠を随所にちりばめた客室で寛ぐことができます。庭を挟んだ和洋2つの直営レストランでは、四季の移ろいや美しい風景とともにお食事を楽しめます。
・所在地：東京都千代田区神田三崎町1-1-16
・交通手段：JR「水道橋駅」東口より徒歩約4分、都営三田線「水道橋駅」A1出口より徒歩約5分・大人1名（参考価格）：1万1700円 ※料金は公式Webサイト参考価格。プラン・部屋により価格は変動します
・チェックイン／チェックアウト：15:00／11:00 ※プランにより時間が異なる場合があります
▼toggle hotel suidobashi
2色のカラーを組み合わせたゲストルームが特徴的で、推し活をするのにもぴったりなホテルです。フロアごとに異なる鮮やかな配色が施されており、どこを切り取ってもフォトジェニックな空間。最上階のcafé ＆ Loungeでは、首都高や電車、神田川が交差する東京ならではのダイナミックな景色を楽しみながら過ごせます。
・所在地：東京都千代田区飯田橋3-11-4
・交通手段：JR「水道橋駅」西口より徒歩約3分、JR「飯田橋駅」東口より徒歩約4分・大人1名（参考価格）：6900円 ※料金は公式Webサイト参考価格。プラン・部屋により価格は変動します
・チェックイン／チェックアウト：15:00／11:00 ※プランにより時間が異なる場合があります
▼ホテルメトロポリタン エドモント
東京の中心である飯田橋に位置し、「食のエドモント」と称されるほど食への強いこだわりと格式を持つ美食のホテルです。重厚感と落ち着きのある本館と、明るい色調でファミリーやグループ向けに最適なイーストウィングから、用途に合わせた客室を選べます。日本人初のミシュラン星獲得シェフが統括名誉総料理長を務め、最高の料理と心をこめたおもてなしを提供します。
・所在地：東京都千代田区飯田橋三丁目10番8号
・交通手段：JR「飯田橋駅」東口より徒歩約5分、JR「水道橋駅」西口より徒歩約5分・大人1名（参考価格）：1万500円 ※料金は公式Webサイト参考価格。プラン・部屋により価格は変動します
・チェックイン／チェックアウト：15:00／11:00 ※プランにより時間が異なる場合があります
▼お茶の水ホテルジュラク
「おかえりなさいのあるホテル」をコンセプトに、わが家に帰ってきたような安心感でおもてなしをするホテルです。絶品スープカレーなどの自慢の料理が並ぶビュッフェ朝食は、健康応援メニューとして人気を集めています。女性専用アメニティとセキュリティゲート付きのレディースルームも完備されており、女性一人でも安心して滞在できます。
・所在地：東京都千代田区神田淡路町2-9
・交通手段：JR「御茶ノ水」駅より徒歩2分（水道橋駅からJRで1駅）・大人1名（参考価格）：5700円 ※料金は公式Webサイト参考価格。プラン・部屋により価格は変動します
・チェックイン／チェックアウト：15:00／11:00 ※プランにより時間が異なる場合があります
▼DEL style 池袋東口 by Daiwa Roynet Hotel
池袋駅東口から徒歩約2分の好立地にあり、観光やショッピング、ビジネスなど多様な用途に対応できるホテルです。「繁華街の宵空」をイメージしたミッドナイトブルーの客室や「洗練された都市」をイメージした赤系の客室は、コンパクトなスペースを有効活用した機能的な設計となっています。2階のレストランでは、目の前で焼き上げられる「ぷるふわパンケーキ」などの多彩な和洋朝食ビュッフェを楽しめます。
・所在地：東京都豊島区南池袋1-20-8
・交通手段：JR「池袋駅」東口（南）/38番出口より徒歩約2分（後楽園駅から丸ノ内線で3駅）・大人1名（参考価格）：8100円 ※料金は公式Webサイト参考価格。プラン・部屋により価格は変動します
・チェックイン／チェックアウト：14:00／11:00 ※プランにより時間が異なる場合があります
※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承くださいす
この記事の執筆者：
All About ニュース お買いもの部
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(文:All About ニュース お買いもの部)
今回は、「東京ドーム」イベント後に泊まってほしいおすすめのホテルをご紹介します。
【ストレスゼロ】余韻に浸りながら歩いて帰れる「徒歩10分圏内」駅の入場規制を横目に、ゆったり歩いて帰れるのが最大の魅力。わずか10分後にはお風呂に入り、身軽な状態で余韻に浸れます。混雑にもまれない贅沢を、ぜひ味わってください。
▼東京ドームホテル
東京ドームから徒歩わずか2分。都心最大級のエンターテインメントエリア「東京ドームシティ」の空に映えるホテルです。1006室ある多彩な客室には、モダンで温かみのあるインテリアや遊び心のあるアートワークが施されています。窓の外に広がる美しい景色を眺めながら、心躍る楽しさとやすらぎのひとときを過ごせるでしょう。
・所在地：東京都文京区後楽1-3-61
・交通手段：JR「水道橋駅」東口より徒歩約2分、都営三田線「水道橋駅」A2出口より徒歩約1分・大人1名（参考価格）：1万5950円 ※料金は公式Webサイト参考価格。プラン・部屋により価格は変動します
・チェックイン／チェックアウト：14:00／11:00 ※プランにより時間が異なる場合があります
▼sequence SUIDOBASHI
東京ドームからは徒歩5分。既存のホテルのあり方にとらわれず、アートと人を「やさしくつなぐ」特別な場所として活動しているホテルです。「バックステージ」に見立てたブラック基調のエリアと、ホワイト基調のベッドエリアによるシックなコントラストの客室が特徴。1階の屋内外にあるモニターや大スクリーンでは、LIVE感ある映像を見ながら楽しいひとときを過ごせます。
・所在地：東京都千代田区神田三崎町2-22-17
・交通手段：JR「水道橋」駅西口より徒歩1分、都営三田線「水道橋」駅A2出口より徒歩6分・大人1名（参考価格）：7500円 ※料金は公式Webサイト参考価格。プラン・部屋により価格は変動します
・チェックイン／チェックアウト：17:00／14:00 ※プランにより時間が異なる場合があります
▼アパホテル 水道橋駅前
2025年4月に開業した、東京ドームまで徒歩5分という立地環境を誇るホテル。動画配信サービスをテレビの大画面に映せる「キャスト機能」や次世代規格の「Wi-Fi 6」など、機能的で最新の設備を全室に導入しています。ベッド下の収納スペースや、アプリで簡単に手続きできる1秒チェックイン機なども備え、快適な滞在をサポート。
・所在地：東京都千代田区神田三崎町2-22-14
・交通手段：JR「水道橋駅」（西口）徒歩1分、都営三田線「水道橋駅」（A2出口）徒歩5分・大人1名（参考価格）：5750円 ※料金は公式Webサイト参考価格。プラン・部屋により価格は変動します
・チェックイン／チェックアウト：15:00／10:00 ※プランにより時間が異なる場合があります
【コスパ＆快適さ】“安さ”も“質”も諦めない！ 「高コスパ宿」「予算は抑えたいけど、きれいさは譲れない」派に最適。無料サービスが充実した宿を選べば、ライブで酷使した体もしっかりケア。賢く泊まって、グッズ代を確保しましょう。
▼KOKO HOTEL 後楽園
JR水道橋駅や地下鉄後楽園駅から徒歩6分に位置し、東京ドームやラクーアへのアクセスも◎。大通りから少し入った落ち着いた環境にあり、都会の喧騒から離れて静かにリラックスできます。ベーカリーから直送されるパンを楽しめる無料のコンチネンタル朝食や、15時から深夜まで自由に利用できる無料ドリンクサービスも魅力です。
・所在地：東京都文京区本郷1-25-11
・交通手段：JR「水道橋駅」東口より徒歩6分、東京メトロ丸ノ内線「後楽園駅」徒歩6分・大人1名（参考価格）：3200円 ※料金は公式Webサイト参考価格。プラン・部屋により価格は変動します
・チェックイン／チェックアウト：15:00／11:00 ※プランにより時間が異なる場合があります
▼ヴィアイン飯田橋後楽園
3社5路線が乗り入れる飯田橋駅から徒歩約5分に位置し、東京ドームだけでなく日本武道館や神楽坂も徒歩圏内にあるホテルです。発酵バタークロワッサンなど店内発酵・焼き上げのこだわりのパンや、自分好みにカスタマイズできるサラダといった魅力的な朝食が自慢。女性専用の美容・リフレ家電を備えた「Be-Lounge」や高いセキュリティーなど、女性も安心してくつろげる空間が用意されています。
・所在地：東京都新宿区新小川町4番11号
・交通手段：東京メトロ「飯田橋駅」B1出口より徒歩5分、JR「飯田橋駅」東口より徒歩6分・大人1名（参考価格）：5900円 ※料金は公式Webサイト参考価格。プラン・部屋により価格は変動します
・チェックイン／チェックアウト：15:00／10:00 ※プランにより時間が異なる場合があります
▼後楽ガーデンホテル
名勝「小石川後楽園」に隣接し、都心にありながら豊かな緑と静寂に包まれた落ち着きのあるホテルです。スタンダードルームでも15平米以上の広さを確保しており、ライブや観光で疲れた体をゆったりと休めることができます。1階の中国料理レストラン「Food Salon 錦鯉」をはじめ館内施設も充実しており、快適なホテルライフを提供します。
・所在地：東京都文京区後楽1-5-3
・交通手段：都営大江戸線「飯田橋駅」C3出口から徒歩2分、JR「水道橋駅」西口から徒歩9分・大人1名（参考価格）：5175円 ※料金は公式Webサイト参考価格。プラン・部屋により価格は変動します
・チェックイン／チェックアウト：15:00／11:00 ※プランにより時間が異なる場合があります
【推し活】写真映え＆贅沢空間で最高の締めくくり「ライブの余韻を、もっと特別な思い出にしたい」そんな人には、お部屋自体のクオリティーにこだわった宿がおすすめです。最近では、設備が充実したホテルも増えています。
▼庭のホテル 東京
「こころに、庭を。」をコンセプトに、和の静寂に包まれた上質な日常と非日常の落ち着きを提供するホテルです。障子や和紙を通した柔らかな光、木のぬくもりなど、和の意匠を随所にちりばめた客室で寛ぐことができます。庭を挟んだ和洋2つの直営レストランでは、四季の移ろいや美しい風景とともにお食事を楽しめます。
・所在地：東京都千代田区神田三崎町1-1-16
・交通手段：JR「水道橋駅」東口より徒歩約4分、都営三田線「水道橋駅」A1出口より徒歩約5分・大人1名（参考価格）：1万1700円 ※料金は公式Webサイト参考価格。プラン・部屋により価格は変動します
・チェックイン／チェックアウト：15:00／11:00 ※プランにより時間が異なる場合があります
▼toggle hotel suidobashi
2色のカラーを組み合わせたゲストルームが特徴的で、推し活をするのにもぴったりなホテルです。フロアごとに異なる鮮やかな配色が施されており、どこを切り取ってもフォトジェニックな空間。最上階のcafé ＆ Loungeでは、首都高や電車、神田川が交差する東京ならではのダイナミックな景色を楽しみながら過ごせます。
・所在地：東京都千代田区飯田橋3-11-4
・交通手段：JR「水道橋駅」西口より徒歩約3分、JR「飯田橋駅」東口より徒歩約4分・大人1名（参考価格）：6900円 ※料金は公式Webサイト参考価格。プラン・部屋により価格は変動します
・チェックイン／チェックアウト：15:00／11:00 ※プランにより時間が異なる場合があります
▼ホテルメトロポリタン エドモント
東京の中心である飯田橋に位置し、「食のエドモント」と称されるほど食への強いこだわりと格式を持つ美食のホテルです。重厚感と落ち着きのある本館と、明るい色調でファミリーやグループ向けに最適なイーストウィングから、用途に合わせた客室を選べます。日本人初のミシュラン星獲得シェフが統括名誉総料理長を務め、最高の料理と心をこめたおもてなしを提供します。
・所在地：東京都千代田区飯田橋三丁目10番8号
・交通手段：JR「飯田橋駅」東口より徒歩約5分、JR「水道橋駅」西口より徒歩約5分・大人1名（参考価格）：1万500円 ※料金は公式Webサイト参考価格。プラン・部屋により価格は変動します
・チェックイン／チェックアウト：15:00／11:00 ※プランにより時間が異なる場合があります
【穴場狙い】周辺が満室？ そんな時の「数駅ずらし」会場直近が全滅なら、電車で数駅離れてみましょう。予約が取りやすく、価格も抑えられます。主要駅とは逆方向を狙うのが、終演後の喧騒をスマートに避ける裏ワザです。
▼お茶の水ホテルジュラク
「おかえりなさいのあるホテル」をコンセプトに、わが家に帰ってきたような安心感でおもてなしをするホテルです。絶品スープカレーなどの自慢の料理が並ぶビュッフェ朝食は、健康応援メニューとして人気を集めています。女性専用アメニティとセキュリティゲート付きのレディースルームも完備されており、女性一人でも安心して滞在できます。
・所在地：東京都千代田区神田淡路町2-9
・交通手段：JR「御茶ノ水」駅より徒歩2分（水道橋駅からJRで1駅）・大人1名（参考価格）：5700円 ※料金は公式Webサイト参考価格。プラン・部屋により価格は変動します
・チェックイン／チェックアウト：15:00／11:00 ※プランにより時間が異なる場合があります
▼DEL style 池袋東口 by Daiwa Roynet Hotel
池袋駅東口から徒歩約2分の好立地にあり、観光やショッピング、ビジネスなど多様な用途に対応できるホテルです。「繁華街の宵空」をイメージしたミッドナイトブルーの客室や「洗練された都市」をイメージした赤系の客室は、コンパクトなスペースを有効活用した機能的な設計となっています。2階のレストランでは、目の前で焼き上げられる「ぷるふわパンケーキ」などの多彩な和洋朝食ビュッフェを楽しめます。
・所在地：東京都豊島区南池袋1-20-8
・交通手段：JR「池袋駅」東口（南）/38番出口より徒歩約2分（後楽園駅から丸ノ内線で3駅）・大人1名（参考価格）：8100円 ※料金は公式Webサイト参考価格。プラン・部屋により価格は変動します
・チェックイン／チェックアウト：14:00／11:00 ※プランにより時間が異なる場合があります
最高の余韻は, 最高のホテルから自分にぴったりの拠点を確保することは、ライブ体験を最後まで楽しむための秘けつです。余韻をそのままホテルへ持ち帰り、最高の1日を締めくくりましょう！
※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承くださいす
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All About ニュース お買いもの部
Amazonのセール商品から売れ筋ランキングまで、毎日のお買いものがもっと楽しく、もっとお得になる情報をお届け。編集部員による独自レビューなど、ここでしか手に入らない情報も満載です。
(文:All About ニュース お買いもの部)