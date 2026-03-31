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YouTubeチャンネル「AI大学【AI&ChatGPT最新情報】」が「【Suno v5.5完全ガイド】AI作曲が次の時代へ｜自分の声・好み・音源で曲が作れるSunoの新機能をまとめて解説！」と題した動画を公開した。動画では、楽曲生成AI「Suno」の最新モデル「v5.5」に搭載された新機能と、ChatGPTを活用した具体的な作曲手順を解説している。



動画ではまず、3月27日に実装されたSuno v5.5の概要を説明。これまでで最も性能が高いとされる本モデルでは、新たに自分の声を録音して楽曲に反映させる機能や、サンプル音源をアップロードして専用のモデルを作成できる「Custom Model」機能が追加された。さらに、ユーザーの音楽の好みをAIが学習し、作曲時に好みのスタイルを提案する機能も実装され、よりパーソナライズされた音楽制作が可能になっている。なお、「Custom Model」は有料ユーザー限定の機能であり、最上位のプレミアプランでは、ボーカルや楽器を分離して編集できる「Suno Studio」も利用できる。



続いて、ChatGPTを活用した作曲手法を紹介。Suno向けのGPTsを用いて歌詞や曲のイメージを生成し、それをSunoに入力するだけで本格的な楽曲が完成する。Sunoの設定画面では、ボーカルの性別のほか、「Weirdness」で予測不能さを、「Style Influence」で指定したスタイルへの忠実度を調整できる。実際の操作画面を見せながら、「スライダーを100%に近づけるとより入力した曲のイメージに忠実な楽曲を、0%に近づけると入力した楽曲のイメージとは違う曲を作れる」と各種パラメーターの働きを解説した。



動画の終盤では、v5.5で生成したJ-POPやシティポップ、ロック、演歌など多様なジャンルの楽曲サンプルを公開。動画では「日本語の発音の違和感はまったくなく、現時点で公開されている他の楽曲生成AIモデルを圧倒する」と高く評価された。新機能により、個人の好みや声を反映した高度な作曲体験が可能になったSuno v5.5。AIツールに興味がある人は、自身の声やアイデアを使ってオリジナル楽曲の制作を試してみてはいかがだろうか。