【広島】おみやげの大定番「もみじ饅頭」を食べ比べ！宮島エリアのおすすめ7店
多彩なバリエーションは島内随一「やまだ屋 宮島本店」
桐葉菓や焼きたてのコロコロ紅葉が人気の「やまだ屋 宮島本店」。もみじ饅頭は宮島の中でも最多の約15種類が揃っているので、選ぶのが楽しくなりそうですね♪ JR広島駅でも買えるので、ぜひチェックしてみてください。
宮島本店では、もみじ饅頭の手焼き体験もできます。予約は前日までにお店の公式WEBサイトで、当日は空きがあれば店頭で受付しています。（5歳以上、1000円。所要時間約30分。1日5回実施！
何度も丁寧に水にさらした、こだわりのこし餡を使用した「こしあん」が定番商品です。チーズクリームの入った洋風の「チーズクリームもみじ」も大人気！リサとガスパールのパッケージがかわいい「あっぷるくりーむもみじ」は、果肉入りの甘酸っぱいアップルクリームを使用していて、おみやげにもぴったりですよ。
■やまだ屋 宮島本店（やまだや みやじまほんてん）
住所：広島県廿日市市宮島町835-1
TEL：0829-44-0511
営業時間：9〜18時 （変更の場合あり。HPで要確認）
定休日：なし
チーズ味発祥！手焼きの名店「ミヤトヨ 本店」
チーズ入りもみじ饅頭の元祖といわれる「ミヤトヨ 本店」は、丁寧な手焼き製法が魅力です。焼きたてを食べると外カリッ、中フワッの食感でやみつきになること間違いなし！暑い時期には、「アイスもみじ」150円（期間限定）なども楽しめます。
看板商品の「チーズ」は、塩気の利いた濃厚なプロセスチーズ入り！焼きたてを狙うのがおすすめです。家で食べるときはぜひ温めてくださいね。風味抜群のチョコをまるごと使用した「ベルギーチョコ」や、自家製の濃厚な芋ペースト入りでまろやかな味わいの「スイートポテト」も好評です。
■ミヤトヨ 本店（みやとよ ほんてん）
住所：広島県廿日市市宮島町845-1
TEL：0829-44-0148
営業時間：9〜17時
定休日：不定休
上品な味わいと、四季の味に注目「坂本菓子舗」
「坂本菓子舗」ではそれぞれの品質にこだわっているため、小豆さらしあん、塩バター、季節の味の3種類にあえて商品を絞っています。高級和菓子のように上品な味で、トリコになったリピーターも多いお店ですよ。
中に餡やクリームが入っていない「塩バター」は、生地だけを味わう逸品。高級バターの豊かな風味が口に広がります。「さらしあん」は品のある澄んだ風味のこし餡が驚きのおいしさ。「季節のもみじ」は、春は桜あん、夏は宇治金時、秋はもんぶらん、冬はやきいもが販売されます。1月のみ全種類を販売するので狙い目ですよ。
■坂本菓子舗（さかもとかしほ）
住所：広島県廿日市市宮島町455
TEL：0829-44-0380
営業時間：9〜17時
定休日：不定休
ふっくら生地がおいしい実力店「藤い屋 本店」
広島県内でも有名なもみじ饅頭店の一つ、「藤い屋 本店」。卵をふんだんに使用したふっくら生地が大きな特徴で、中の餡をやさしく包み込みます。つぶ餡や抹茶、チョコ味などがあり、どれもハイレベルな味わいです。宮島のほか、JR広島駅でも買うことができます。
「こしあん」は、藤い屋といえばコレ、というほど定番の商品。北海道産小豆のコクと品のある甘さのバランスが絶妙で、人気NO1も納得です！トロリと甘いクリームがやわらかい生地にぴったりの「カスタード」、餅粉入りの生地でモチモチとした食感が新鮮な「もみじもち」もぜひ食べてみてくださいね。
■藤い屋 本店（ふじいや ほんてん）
住所：広島県廿日市市宮島町1129
電話番号：0829-44-2221
営業時間：9時30分〜17時30分（変更の場合あり※要問合せ）
定休日：無休
明治創業、餡一筋にこだわる老舗「岩村もみじ屋」
明治創業の「岩村もみじ屋」は味に定評があり、観光客はもちろん、進物用に使われるなど地域の方からも愛されています。餡一筋を貫き、4代目が継いだ今もつぶ餡・こし餡の2種類だけを販売しているというこだわりぶりです。
「つぶもみじ」は、素朴な小豆のうま味がしっかりと感じられる看板商品。生地から透けるほど餡がたっぷりで、しっとり生地との相性抜群です。「こしあん」はきめ細かく品のある甘み。後味もあっさりでいくつでも食べられそう！
■岩村もみじ屋（いわむらもみじや）
住所：広島県廿日市市宮島町中江町304-1
TEL：0829-44-0207
営業時間：10時30分〜17時（売り切れ次第終了）
定休日：不定休
珍しいフレーバーで人気の「木村屋 本店」
「木村屋本店」のもみじ饅頭は、創業から90年以上変わらない、乳化剤なしのしっかりとした生地が魅力です。豆乳やカボチャ、チーズなど珍しい味が約10種類も揃っているので、他の人とはひと味違うおみやげを探したいときはぜひ訪れてみて。
濃厚でクリーミーな豆乳の風味がたまらない「豆乳」は、宮島ではこの店だけで販売しているというレアな味。そのほか、ホクホクとした栗の素朴な甘みの「くりあん」、餡の代わりにブランデー漬けのレーズンが入った「ラムレーズン」など、個性が光るフレーバーに注目です！
■木村屋 本店（きむらや ほんてん）
住所：広島県廿日市市宮島町浜之町844-1
TEL：0829-44-0211
営業時間：9時30分〜18時30分（売り切れ次第終了、時短営業あり※要問合せ）
定休日：不定休
材料にこだわり、おいしさを追求する「紅葉堂 本店」
創業100余年の老舗で、今もなおおいしさを追求し続ける「紅葉堂本店」。特に生地にこだわり、上質な材料を使用しています。ふんわりとやわらかな生地の口どけのよさは随一です。
クリームチーズにレモン果汁のきいた、さわやかな味わいの「瀬戸内レモン」はふわふわ生地とも好相性。「ほしぞら抹茶」は抹茶の風味が濃く、食べた後の余韻も楽しめます。「レアチーズ」はまるでレアチーズケーキのような味わいで人気急上昇中です。
■紅葉堂 本店（もみじどう ほんてん）
住所：広島県廿日市市宮島町448-1
TEL：0829-44-2241
営業時間：9時〜17時30分ごろ（季節により変動あり）
定休日：不定休
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