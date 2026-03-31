桐葉菓や焼きたてのコロコロ紅葉が人気の「やまだ屋 宮島本店」。もみじ饅頭は宮島の中でも最多の約15種類が揃っているので、選ぶのが楽しくなりそうですね♪ JR広島駅でも買えるので、ぜひチェックしてみてください。

宮島本店では、もみじ饅頭の手焼き体験もできます。予約は前日までにお店の公式WEBサイトで、当日は空きがあれば店頭で受付しています。（5歳以上、1000円。所要時間約30分。1日5回実施！

（左から）「こしあん」140円（日持ち：30日）／「チーズクリームもみじ」160円（日持ち：7日）／「リサとガスパールのあっぷるくりーむもみじ」170円（日持ち：15日）

何度も丁寧に水にさらした、こだわりのこし餡を使用した「こしあん」が定番商品です。チーズクリームの入った洋風の「チーズクリームもみじ」も大人気！リサとガスパールのパッケージがかわいい「あっぷるくりーむもみじ」は、果肉入りの甘酸っぱいアップルクリームを使用していて、おみやげにもぴったりですよ。

■やまだ屋 宮島本店（やまだや みやじまほんてん）

住所：広島県廿日市市宮島町835-1

TEL：0829-44-0511

営業時間：9〜18時 （変更の場合あり。HPで要確認）

定休日：なし

チーズ入りもみじ饅頭の元祖といわれる「ミヤトヨ 本店」は、丁寧な手焼き製法が魅力です。焼きたてを食べると外カリッ、中フワッの食感でやみつきになること間違いなし！暑い時期には、「アイスもみじ」150円（期間限定）なども楽しめます。

（左から）「チーズ」150円（日持ち：2〜4日）／「ベルギーチョコ」160円（日持ち：3〜4日）／「スイートポテト」150円（日持ち：2日）

看板商品の「チーズ」は、塩気の利いた濃厚なプロセスチーズ入り！焼きたてを狙うのがおすすめです。家で食べるときはぜひ温めてくださいね。風味抜群のチョコをまるごと使用した「ベルギーチョコ」や、自家製の濃厚な芋ペースト入りでまろやかな味わいの「スイートポテト」も好評です。

■ミヤトヨ 本店（みやとよ ほんてん）

住所：広島県廿日市市宮島町845-1

TEL：0829-44-0148

営業時間：9〜17時

定休日：不定休

「坂本菓子舗」ではそれぞれの品質にこだわっているため、小豆さらしあん、塩バター、季節の味の3種類にあえて商品を絞っています。高級和菓子のように上品な味で、トリコになったリピーターも多いお店ですよ。

（左から）「塩バター」120円（日持ち；4〜6日）／「小豆さらしあん」120円（日持ち：5〜7日）／「季節のもみじ（大：桜あん、小：上から宇治金時、もんぶらん、やきいも）」120〜130円（日持ち：4〜6日）

中に餡やクリームが入っていない「塩バター」は、生地だけを味わう逸品。高級バターの豊かな風味が口に広がります。「さらしあん」は品のある澄んだ風味のこし餡が驚きのおいしさ。「季節のもみじ」は、春は桜あん、夏は宇治金時、秋はもんぶらん、冬はやきいもが販売されます。1月のみ全種類を販売するので狙い目ですよ。

■坂本菓子舗（さかもとかしほ）

住所：広島県廿日市市宮島町455

TEL：0829-44-0380

営業時間：9〜17時

定休日：不定休

広島県内でも有名なもみじ饅頭店の一つ、「藤い屋 本店」。卵をふんだんに使用したふっくら生地が大きな特徴で、中の餡をやさしく包み込みます。つぶ餡や抹茶、チョコ味などがあり、どれもハイレベルな味わいです。宮島のほか、JR広島駅でも買うことができます。

（左から）「こしあん」140円（日持ち：12日）／「もみじもち」160円（日持ち：12日）／「カスタード」150円（日持ち：12日）

「こしあん」は、藤い屋といえばコレ、というほど定番の商品。北海道産小豆のコクと品のある甘さのバランスが絶妙で、人気NO1も納得です！トロリと甘いクリームがやわらかい生地にぴったりの「カスタード」、餅粉入りの生地でモチモチとした食感が新鮮な「もみじもち」もぜひ食べてみてくださいね。

■藤い屋 本店（ふじいや ほんてん）

住所：広島県廿日市市宮島町1129

電話番号：0829-44-2221

営業時間：9時30分〜17時30分（変更の場合あり※要問合せ）

定休日：無休

明治創業の「岩村もみじ屋」は味に定評があり、観光客はもちろん、進物用に使われるなど地域の方からも愛されています。餡一筋を貫き、4代目が継いだ今もつぶ餡・こし餡の2種類だけを販売しているというこだわりぶりです。

（左から）「つぶもみじ」140円（日持ち：6〜10日）／「こしあん」140円（日持ち：6〜10日）

「つぶもみじ」は、素朴な小豆のうま味がしっかりと感じられる看板商品。生地から透けるほど餡がたっぷりで、しっとり生地との相性抜群です。「こしあん」はきめ細かく品のある甘み。後味もあっさりでいくつでも食べられそう！

■岩村もみじ屋（いわむらもみじや）

住所：広島県廿日市市宮島町中江町304-1

TEL：0829-44-0207

営業時間：10時30分〜17時（売り切れ次第終了）

定休日：不定休

「木村屋本店」のもみじ饅頭は、創業から90年以上変わらない、乳化剤なしのしっかりとした生地が魅力です。豆乳やカボチャ、チーズなど珍しい味が約10種類も揃っているので、他の人とはひと味違うおみやげを探したいときはぜひ訪れてみて。

（左から）「豆乳」120円（日持ち：7日、夏季は5日）／「くりあん」120円（日持ち：7日、夏季は5日）／「ラムレーズン」120円（日持ち：7日、夏季は5日）

濃厚でクリーミーな豆乳の風味がたまらない「豆乳」は、宮島ではこの店だけで販売しているというレアな味。そのほか、ホクホクとした栗の素朴な甘みの「くりあん」、餡の代わりにブランデー漬けのレーズンが入った「ラムレーズン」など、個性が光るフレーバーに注目です！

■木村屋 本店（きむらや ほんてん）

住所：広島県廿日市市宮島町浜之町844-1

TEL：0829-44-0211

営業時間：9時30分〜18時30分（売り切れ次第終了、時短営業あり※要問合せ）

定休日：不定休

創業100余年の老舗で、今もなおおいしさを追求し続ける「紅葉堂本店」。特に生地にこだわり、上質な材料を使用しています。ふんわりとやわらかな生地の口どけのよさは随一です。

（左から）「瀬戸内レモン」140円（日持ち：14日）／「ほしぞら抹茶」140円（日持ち：14日）／「レアチーズ」140円（日持ち：14日）

クリームチーズにレモン果汁のきいた、さわやかな味わいの「瀬戸内レモン」はふわふわ生地とも好相性。「ほしぞら抹茶」は抹茶の風味が濃く、食べた後の余韻も楽しめます。「レアチーズ」はまるでレアチーズケーキのような味わいで人気急上昇中です。

■紅葉堂 本店（もみじどう ほんてん）

住所：広島県廿日市市宮島町448-1

TEL：0829-44-2241

営業時間：9時〜17時30分ごろ（季節により変動あり）

定休日：不定休

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●この記事は『るるぶ広島 宮島 尾道 しまなみ海道 呉’27』に掲載した記事をもとに作成しています。