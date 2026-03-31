「ファーム・交流戦、中日（降雨中止）阪神」（３１日、ナゴヤ球場）

阪神はファーム・中日戦が降雨によるグラウンド不良で中止となったことを受けて、ナゴヤ球場の屋内練習場で練習を行った。阪神・平田勝男２軍監督（６６）の一問一答は以下の通り。

◇ ◇

−予報から心配な天気だったが、やはりグラウンド不良で中止。

「そうやねん、まぁしょうがないわな」

−こういう時は１軍の試合を見るのもいい勉強。

「もちろんもちろんもちろん！今日ＢＳでやるやん！（午後）６時からはもうＢＳよ。今日は１軍の試合をゆっくりじっくり見られるんでね。福島が出てくるかなと思いながら。福島だけじゃないよ、嶋村も含めてね。２人ね、支配下登録にしてもらったんで。育成の選手だけじゃなくて、やっぱり１軍のベンチ入りを目指して、試合に出たい選手ばっかりだから。いい刺激になるよね」

−ＤｅＮＡ先発はデュプランティエ。

「相手がデュプランティエとかは関係なく、チャンスをもらえた時に福島らしく、嶋村らしく、自分たちのパフォーマンスをしっかりやってくれればいいと思いますよ」

−福島が支配下登録になった。

「今、彼はノリに乗ってるところだしね。いいタイミングで藤川監督・フロントも含めて支配下にしていただいたっていうのがね。ましてや即１軍に昇格というところも含めてね、すごく彼にとっては、いいタイミングで上げてもらったよね」

−福島は工藤２軍外野守備走塁コーチからの「おまえならできる」の言葉が響いたと話していた。

「もう『手塩にかけた』というのはこのことじゃない？工藤コーチがみっちり仕込んだんでね。手塩にかけるという言葉がぴったり。去年も（ファームで）盗塁王を獲得してるしね、やっぱり練習しとったよ」