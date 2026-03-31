加藤心「休止中は、ファンの皆さんの言葉に救われました」再始動後インタビュー反響受け本人コメント＆新規カット公開
【モデルプレス＝2026/03/31】3月26日に芸能活動を本格的に再開した加藤心が、同日に発売した週刊誌「FRIDAY」4月10日号（講談社）に登場。再始動後初のインタビューとなり、反響を受けて本人コメントと新規カット2点が公開された。
【写真】元ME:I加藤心、メガネ姿で振り向く近影公開
2026年3月26日にエビス・プロ所属を発表した加藤。再始動初の仕事は、同日発売した「FRIDAY」（4月10日号）に掲載された「『休止中は、ファンの皆さんの言葉に救われました』25歳の決意と新たな夢」インタビューとなった。早速記事を読んだファンから、「心ちゃんのこれからの活動がすごく楽しみです！」「作詞作曲した音楽を楽しめる日を待っています」「どの写真も可愛すぎる！」など応援の声が寄せられ、SNSを中心に話題だ。異例の反響を受け、本人コメントと新規カットが2点公開された。FRIDAYサブスクリプションではアザーカットとともに記事全文を掲載している。（modelpress編集部）
予想以上の反響をいただけてとても嬉しいです、ありがとうございます！自分にできることから1つずつ着実に頑張っていきたいと思いますので、たくさんの応援よろしくお願いします！
愛知県出身。2008年に舞台「宮廷女官 チャングムの誓い」にて子役デビュー。ミュージカル「アニー」やドラマ「ママの神様」（TBS）に出演する。2023年に、約1万4000人の応募が集まるオーディション番組を勝ち抜き、2024年、ME:I（ミーアイ）のメンバーとしてデビュー。同年にはNHK紅白歌合戦出場を果たす。2025年12月にグループを脱退後、2026年3月に新事務所に所属し、新たにソロ活動を開始した。
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◆加藤心、ファンへの感謝と新たな決意語る
2026年3月26日にエビス・プロ所属を発表した加藤。再始動初の仕事は、同日発売した「FRIDAY」（4月10日号）に掲載された「『休止中は、ファンの皆さんの言葉に救われました』25歳の決意と新たな夢」インタビューとなった。早速記事を読んだファンから、「心ちゃんのこれからの活動がすごく楽しみです！」「作詞作曲した音楽を楽しめる日を待っています」「どの写真も可愛すぎる！」など応援の声が寄せられ、SNSを中心に話題だ。異例の反響を受け、本人コメントと新規カットが2点公開された。FRIDAYサブスクリプションではアザーカットとともに記事全文を掲載している。（modelpress編集部）
◆加藤心コメント
予想以上の反響をいただけてとても嬉しいです、ありがとうございます！自分にできることから1つずつ着実に頑張っていきたいと思いますので、たくさんの応援よろしくお願いします！
◆加藤心プロフィール
愛知県出身。2008年に舞台「宮廷女官 チャングムの誓い」にて子役デビュー。ミュージカル「アニー」やドラマ「ママの神様」（TBS）に出演する。2023年に、約1万4000人の応募が集まるオーディション番組を勝ち抜き、2024年、ME:I（ミーアイ）のメンバーとしてデビュー。同年にはNHK紅白歌合戦出場を果たす。2025年12月にグループを脱退後、2026年3月に新事務所に所属し、新たにソロ活動を開始した。
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