声優の田所あずさ（32）が所属事務所を退所することが分かった。31日、事務所公式サイトを通じて発表した。年度末を迎え、人気声優の事務所退所報告が相次いだ。

「ホリプロインターナショナル」公式サイトで「この度、弊社所属の田所あずさは、2026年3月31日をもちましてホリプロインターナショナルを離れることをご報告いたします。これまで支えてくださったファンの皆様、関係者の皆様、誠にありがとうございました」と報告した。退所に伴い、公式ファンクラブ「fuanZOO」は閉鎖となる。

田所は11年に「第36回ホリプロタレントスカウトキャラバン〜次世代声優アーティストオーディション〜」でグランプリを受賞。12年に声優デビュー。「ウマ娘 プリティーダービー」のシンボリルドルフ役や「アイカツ!シリーズ」の霧矢あおい役など数々の人気キャラクターを演じている。

「まんがーる！」原木つぐみ役、「それだけがネック」月子役などで知られているMoeMiも自身のXを通じ、所属事務所「EARLY WING」退所を発表。「本日2026年3月31日をもちまして、EARLY WINGを退所いたします。二年間あたたかく親身に支えてくださったマネージャーの皆さま、スタッフの皆さまに、心より感謝しております」と感謝を記し、今後はフリーで活動すると明かした。

「魔法先生ネギま！」神楽坂明日菜役、「D.C. 〜ダ・カーポ〜」天枷美春役などの神田朱未も、自身のXを更新し、所属事務所退所を発表。「この度神田朱未は、3月31日をもちまして所属事務所『galm』を退所する事になりました」とした。今後はフリーランスで活動するとし「また日々新しい事に挑戦しながら活動していきたいと思います。これからもどうぞよろしくお願い致します」と呼びかけた。