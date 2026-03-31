「リブート」マー会長は「チラッと出てた」出演者の発言にネット衝撃「見落としてた？」「もう1回観なきゃ」【ネタバレあり】
【モデルプレス＝2026/03/31】俳優の青木伸輔が、31日までに自身のInstagramを更新。29日に最終回を迎えたTBS系日曜劇場「リブート」（毎週日曜よる9時〜）について明かした。＜※ネタバレあり＞
【写真】「リブート」“相関図にいない人物”演じたイケメン俳優
妻殺しの罪を着せられた平凡なパティシエ・早瀬陸（松山ケンイチ）は、自らの潔白を証明し真犯人を見つけ出すため“愛する家族と過去を捨て、警視庁の悪徳刑事・儀堂（鈴木）の顔に変わる（＝リブートする）”という決意をする。嘘と真実が入り乱れ、怒涛のスピードで展開していく“エクストリームファミリーサスペンス”。
第9話までに、これまでの10億円、100億円盗難事件は、裏組織の代表・合六（北村有起哉）の自作自演で、次期総理の座を狙う野党第一党の党首・真北弥一（市川團十郎）を総理大臣に据えようとしていたことが判明。最終話では、組織の壊滅を決心した早瀬夫妻が合六の部下・冬橋（King ＆ Prince永瀬廉）の助けや、裏切っていたはずの監察官・真北正親（伊藤英明）の協力も得て、合六と弥一の確保に成功した。
組織の会食にいるものの相関図には載っておらず、視聴者の考察を加速させた“サングラスの男”玉名を演じた青木。投稿では「TBSドラマ 日曜劇場『リブート』最終回までご覧いただき、ありがとうございました！ストーリーをわかっていても、息を飲むスリリングな展開からラストは素晴らしい家族愛に涙、涙涙でした！」と感謝を伝えた。
続けて「自分は『玉名』を合六さんに従順なお仲間として素直に演じていたのですが…ネットでさまざまな考察がされていることを知り、とても嬉しい反面、期待を裏切っているような気持ちにもなっていました」と複雑な心境を吐露。「でも話題にしていただいたこと自体がとても有難いことですし、それだけ『リブート』が皆さんに愛されていたのだなと実感しています」とつづった。
この投稿に対し、ファンからは「マー会長は結局出なかったの？」といったコメントが寄せられた。マー会長は、合六のクライアントであり、資金洗浄のために100億円を預けている香港の組織の会長。これに対し青木は「実はマー会長、チラッと出てたんですよ」と回答し、ほか人へのコメントでは「確か…100億の分割払いの説明の時に映像でチラッと映ってました」と明かした。
この発言を受け、SNS上では「えー！マー会長出てたんだ！」「見落としてた？」「もう1回観なきゃ」「気付いてた人いるのかな」「出てたのびっくり」「全く分からなかった」など、驚きの声が寄せられている。（modelpress編集部）
情報：TBS
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◆鈴木亮平主演「リブート」
妻殺しの罪を着せられた平凡なパティシエ・早瀬陸（松山ケンイチ）は、自らの潔白を証明し真犯人を見つけ出すため“愛する家族と過去を捨て、警視庁の悪徳刑事・儀堂（鈴木）の顔に変わる（＝リブートする）”という決意をする。嘘と真実が入り乱れ、怒涛のスピードで展開していく“エクストリームファミリーサスペンス”。
◆「リブート」マー会長は「チラッと出てた」
組織の会食にいるものの相関図には載っておらず、視聴者の考察を加速させた“サングラスの男”玉名を演じた青木。投稿では「TBSドラマ 日曜劇場『リブート』最終回までご覧いただき、ありがとうございました！ストーリーをわかっていても、息を飲むスリリングな展開からラストは素晴らしい家族愛に涙、涙涙でした！」と感謝を伝えた。
続けて「自分は『玉名』を合六さんに従順なお仲間として素直に演じていたのですが…ネットでさまざまな考察がされていることを知り、とても嬉しい反面、期待を裏切っているような気持ちにもなっていました」と複雑な心境を吐露。「でも話題にしていただいたこと自体がとても有難いことですし、それだけ『リブート』が皆さんに愛されていたのだなと実感しています」とつづった。
この投稿に対し、ファンからは「マー会長は結局出なかったの？」といったコメントが寄せられた。マー会長は、合六のクライアントであり、資金洗浄のために100億円を預けている香港の組織の会長。これに対し青木は「実はマー会長、チラッと出てたんですよ」と回答し、ほか人へのコメントでは「確か…100億の分割払いの説明の時に映像でチラッと映ってました」と明かした。
この発言を受け、SNS上では「えー！マー会長出てたんだ！」「見落としてた？」「もう1回観なきゃ」「気付いてた人いるのかな」「出てたのびっくり」「全く分からなかった」など、驚きの声が寄せられている。（modelpress編集部）
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