『9人の「超個性」プロの新仕事論』（双葉社）が3月30日（月）に発売された。

【画像】中村佑介の書籍カバーイラスト全集発売

時代を作り、人々を熱狂させる「ヒットメーカー10人」が本音で語る「プロの新仕事論」。変化の激しい時代において、5年後に結果を出すために必要な思考とは何か――。 2024年より配信され話題を集めてきたポッドキャスト番組『林士平のイナズマフラッシュ』が、待望の書籍化。本書では、各界の第一線で活躍するゲスト8名との対談に加え、ラジオプロデューサー・石井玄との完全書き下ろし対談も収録。

バラエティ、ドラマ、映画、広告、ラジオ、アニメ、お笑い――ジャンルを越えたトップランナーたちの思考に触れることで、「企画力」「引き出し力」「チーム力」「インプット力」「突破力」など、あらゆる仕事に応用できる“普遍的なスキル”が見えてくる。クリエイターはもちろん、すべてのビジネスパーソンに新たな視座をもたらす一冊となっている。

■著者コメント（書籍より抜粋） このポッドキャストが始まったとき、正直に言えば、僕はかなり安心していました。石井さんという〝プロ中のプロ〞が、責任を持って伴走してくれる。それなら大丈夫だろう、と。ところが、いざマイクの前に座ってみると、自分のトーク力の低さに愕然としました。言葉がうまく出てこない。話が広がらない。編集者として、作家さんの話を聞くことには慣れているはずなのに、「話す側」になると、こんなにも心許ないのか――そんな記憶から、この番組は始まっています。

『林士平のイナズマフラッシュ』は、漫画編集者である僕が、会いたい人に会い、ひたすら深掘りする対談番組です。漫画において一番大切なのは、キャラクターと物語だと僕は思っています。だからこの番組でも、各界のトップランナー、創り手の方々を〝肩書き〞ではなく、〝キャラクター〞として捉え、その人の根源的な欲求や、人生という物語を聞き続けてきました。まるで連載作品のように。

回を重ねるごとに、少しずつ人物像が立ち上がり、成功や挫折、選択の理由が見えてくる。その過程そのものが、この番組の核です。そんな対話の積み重ねが、今回、書籍という形になりました。まず率直に思うのは、この本が、ポッドキャストを支えてくれているチームや運営の力になってくれたら嬉しい、ということです。

そしてもう一つ。音声とテキストでは、情報の届き方も、認知のされ方もまったく違います。声だからこそ伝わる熱。文字だからこそ立ち止まって考えられる言葉。この書籍を通して、対談を〝もう一度読む〞ことで、新しい気づきが生まれたら、それ以上の喜びはありません。この本を手に取ってほしいのは、楽しく働きたい人、想像し、創造することの喜びと苦悩を知りたい人、そして、何かしらの刺激を欲している人です。

答えが書いてある本ではありません。でも、考えるきっかけや、踏み出す勇気の火花――そんな小さなイナズマのような気づきを、誰かの中に灯せたら。それが、この本に込めた一番の願いです。

■対談ゲスト（敬称略）1.津田健次郎（声優・俳優）2.糸井重里（ほぼ日代表取締役会長）3.野木亜紀子（脚本家）4.風間俊介（俳優）5.佐野亜裕美（ドラマプロデューサー）6.山田兼司（映画プロデューサー）7.蓮見翔（ダウ90000主宰・脚本家）8.佐久間宣行（テレビプロデューサー）9.石井玄（ラジオプロデューサー）

■著者プロフィール林士平（リン・シヘイ）漫画編集者、ミックスグリーン代表取締役。現在の担当作品は『SPY×FAMILY』『チェンソーマン』『ダンダダン』『ケントゥリア』『野球・文明・エイリアン』『こころの一番暗い部屋』『WITCHRIV』。過去の立ち上げ作品は『青の祓魔師』『この音とまれ！』『ファイアパンチ』『怪物事変』『左ききのエレン』『地獄楽』『カッコカワイイ宣言！』『ルックバック』『さよなら絵梨』他多数。また、アニメ・舞台・イベントの監修も手掛けている。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）