ウォン・カーウァイ監督の代表作『花様年華』未公開短編を同時上映する特別版が5月1日より公開

3月31日は、『花様年華』の日本劇場初公開から25周年を迎える日。この度、『花様年華 4K』と、同じくウォン・カーウァイ監督、トニー・レオンとマギー・チャン出演という面々で作られた未公開の短編『花様年華2001』を同時上映する【花様年華 25周年特別版】が、5月1日（金）より公開されることが決定した。

第53回カンヌ国際映画祭にてトニー・レオンが主演男優賞を獲得し、ウォン・カーウァイ監督の代表作となった『花様年華』（00）。日本でも翌年である2001年に劇場公開され、大ヒットとなった。

そして、3月31日で公開25周年を迎える今年、『花様年華』、そして、2001年のカンヌ国際映画祭のマスタークラスにて上映されたのみの伝説的短編『花様年華2001』が【花様年華 25周年特別版】として同時上映となる。

『花様年華』は当初、「THREE STORIES ABOUT FOOD（食べ物にまつわる3つの物語）」というタイトルで構想されており、これは異なる3つの時代を描く三部作としてまとめられる予定だった。その中で、『花様年華2001』という作品はデザートとして位置づけられていたという。

トニー・レオンとマギー・チャンが出演したこの2作は、いつしか『花様年華』が1本の長編となり、『花様年華2001』はまるで缶詰か冷凍食品のように眠りについていた。今、それぞれと時を超えて出会い直し、初めて出会うことで繋がりを見せていく。

今回、解禁となったポスタービジュアルは、『花様年華』と『花様年華2001』より、それぞれのマギー・チャンの姿が配され、朱色のコートと、現代的な青色のストライプのセットアップが対比を成している。

中央に書かれた「惹かれ合う、何度でも」というコピーが示す通り、これまで劇場で上映されるたびに、リアルタイム世代のみならず、若い世代の観客を動員し続ける『花様年華』に加え、同じキャストで作られた『花様年華2001』に時を超えて出会うことで、運命のように惹かれ合う2人のストーリーを改めて味わい直すことができる。

併せて解禁となった予告編は、「花様年華」のこちらに振り向くマギー・チャンの姿から始まる。ナット・キング・コールの「キサス・キサス・キサス」の歌声に乗せて展開していき、終わったかと思った矢先、『花様年華2001』の映像が一瞬映し出される。

場面写真は、『花様年華』と『花様年華2001』から各3点が解禁。トニー・レオンとマギー・チャン、1960年代と現代を舞台に、惹かれ合う2人の姿を捉えている。

【花様年華 25周年特別版】は、5月1日（金）より、シネマート新宿、Bunkamuraル・シネマ 渋谷宮下、グランドシネマサンシャイン 池袋ほか全国順次公開。

【作品情報】

【花様年華 25周年特別版】『花様年華 4K』『花様年華2001』 5月1日（金）よりシネマート新宿、Bunkamuraル・シネマ渋谷宮下、グランドシネマサンシャイン 池袋ほか全国順次公開(c)2000-2001 BLOCK 2 PICTURES INC.(c)2019 JET TONE CONTENTS INC. ALL RIGHTS RESERVED