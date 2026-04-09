自動車メーカーのシュコダが自転車用のベル「DuoBell」を開発しました。DuoBellは不規則な周波数の音を発することが可能で、ノイズキャンセリングイヤホンを装着している歩行者にも自身の存在を気付かせることができます。Škoda DuoBell: A bicycle bell that outsmarts even smart headphones - Škoda Storyboardhttps://www.skoda-storyboard.com/en/skoda-world/skoda-duobell-a-bicycle-bell-that-outsmarts-even-sm