速水もこみち、研音の退所を発表 10代後半で芸能界入り、“直筆”で感謝つづる「皆さまとのご縁は財産」【コメント全文】
俳優の速水もこみち（41）がきょう3月31日、所属している研音を退所すると発表した。
【写真】速水もこみちの“直筆”「突然のご報告」
直筆の文書を公開。「速水もこみちを応援してくださる皆さまへ」と書き出し、「私、速水もこみちは2026年3月31日をもちまして、所属事務所を退所いたします。突然のご報告となりましたことを、心よりお詫び申し上げます」と伝えた。
これまでを振り返り「10代後半で芸能界に入り、経験もなく右も左も分からなかった自分に関係者の皆さま、そしてファンの皆さまの応援とお力添えのおかげで、人生でなかなか経験できないような素敵な景色を共に見させていただきました。皆さまとのご縁は財産だと思っております。心から感謝申し上げます」とつづり、「至らぬ点も多々ございますが、このご縁を大切に、皆さまに楽しんでいただけること、喜んでいただけること、そして少しでもお役に立てるよう、精進してまいります」と感謝をつづった。
続けて「明日4月1日から新たなスタートとなりますが、今後とも変わらぬご厚情を賜りますようお願い申し上げます。いつも本当にありがとうございます」と締めくくった。
また、研音も公式サイトを更新し、速水の退所を報告。「この度、速水もこみちは2026年3月31日をもちまして研音グループを離れ、新たなスタートをきることになりました」とつづり、「つきましては3月31日をもちまして、速水もこみちオフィシャルサイト(PC、モバイル共通)を終了させていただきます」と報告。「何卒ご理解の程、よろしくお願い申し上げます」と呼びかけた。
速水は、1984年8月10日生まれ、東京都出身。B型。2002年に俳優としてデビュー。05年に日本テレビ系ドラマ『ごくせん』でブレイクした。06年には『第30回エランドール賞』新人賞を受賞し、同年映画『ラフ ROUGH』で映画初主演を務めた。数多くの映画やドラマに出演し、主演数も多数。また、料理の腕前も注目を集め、日本テレビ系『ZIP！』で約8年にわたり料理コーナー『MOCO’Sキッチン』に出演。そのレシピ本『MOCO'Sキッチン』のほか、数々のレシピ本がヒット。13年にフランスのグルマン世界料理本大賞の日本料理部門でグランプリを受賞した。また、25年には初のキャンプ料理本『速水もこみち 最高のキャンプ飯』（小学館）も発売した。
プライベートでは19年8月、俳優の平山あやと結婚した。
■コメント全文
速水もこみちを応援してくださる皆さまへ
私、速水もこみちは2026年3月31日をもちまして、所属事務所を退所いたします。
突然のご報告となりましたことを、心よりお詫び申し上げます。
10代後半で芸能界に入り、経験もなく右も左も分からなかった自分に、関係者の皆さま、そしてファンの皆さまの応援とお力添えのおかげで、人生でなかなか経験できないような素敵な景色を共に見させていただきました。
皆さまとのご縁は財産だと思っております。
心から感謝申し上げます。
至らぬ点も多々ございますが、このご縁を大切に、皆さまに楽しんでいただけること、喜んでいただけること、そして少しでもお役に立てるよう、精進してまいります。
明日4月1日から新たなスタートとなりますが、今後とも変わらぬご厚情を賜りますようお願い申し上げます。
いつも本当にありがとうございます。
速水もこみち
【写真】速水もこみちの“直筆”「突然のご報告」
直筆の文書を公開。「速水もこみちを応援してくださる皆さまへ」と書き出し、「私、速水もこみちは2026年3月31日をもちまして、所属事務所を退所いたします。突然のご報告となりましたことを、心よりお詫び申し上げます」と伝えた。
これまでを振り返り「10代後半で芸能界に入り、経験もなく右も左も分からなかった自分に関係者の皆さま、そしてファンの皆さまの応援とお力添えのおかげで、人生でなかなか経験できないような素敵な景色を共に見させていただきました。皆さまとのご縁は財産だと思っております。心から感謝申し上げます」とつづり、「至らぬ点も多々ございますが、このご縁を大切に、皆さまに楽しんでいただけること、喜んでいただけること、そして少しでもお役に立てるよう、精進してまいります」と感謝をつづった。
また、研音も公式サイトを更新し、速水の退所を報告。「この度、速水もこみちは2026年3月31日をもちまして研音グループを離れ、新たなスタートをきることになりました」とつづり、「つきましては3月31日をもちまして、速水もこみちオフィシャルサイト(PC、モバイル共通)を終了させていただきます」と報告。「何卒ご理解の程、よろしくお願い申し上げます」と呼びかけた。
速水は、1984年8月10日生まれ、東京都出身。B型。2002年に俳優としてデビュー。05年に日本テレビ系ドラマ『ごくせん』でブレイクした。06年には『第30回エランドール賞』新人賞を受賞し、同年映画『ラフ ROUGH』で映画初主演を務めた。数多くの映画やドラマに出演し、主演数も多数。また、料理の腕前も注目を集め、日本テレビ系『ZIP！』で約8年にわたり料理コーナー『MOCO’Sキッチン』に出演。そのレシピ本『MOCO'Sキッチン』のほか、数々のレシピ本がヒット。13年にフランスのグルマン世界料理本大賞の日本料理部門でグランプリを受賞した。また、25年には初のキャンプ料理本『速水もこみち 最高のキャンプ飯』（小学館）も発売した。
プライベートでは19年8月、俳優の平山あやと結婚した。
■コメント全文
速水もこみちを応援してくださる皆さまへ
私、速水もこみちは2026年3月31日をもちまして、所属事務所を退所いたします。
突然のご報告となりましたことを、心よりお詫び申し上げます。
10代後半で芸能界に入り、経験もなく右も左も分からなかった自分に、関係者の皆さま、そしてファンの皆さまの応援とお力添えのおかげで、人生でなかなか経験できないような素敵な景色を共に見させていただきました。
皆さまとのご縁は財産だと思っております。
心から感謝申し上げます。
至らぬ点も多々ございますが、このご縁を大切に、皆さまに楽しんでいただけること、喜んでいただけること、そして少しでもお役に立てるよう、精進してまいります。
明日4月1日から新たなスタートとなりますが、今後とも変わらぬご厚情を賜りますようお願い申し上げます。
いつも本当にありがとうございます。
速水もこみち