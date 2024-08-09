タレントの平山あやさん（40）が2024年8月8日、結婚記念日を迎え、夫で俳優の速水もこみちさん（39）とのツーショットをインスタグラムで公開した。投稿は「お似合いすぎます」などと反響を呼んでいる。「これからもよろしく」結婚を発表した19年8月8日から5年を経て、平山さんは夫婦の記念写真を投稿した。公園のような場所で、サングラスをかけた速水さんと、平山さんが寄り添って写っている。投稿文では、クラッカーの絵文字を