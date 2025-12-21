肩書に縛られることなく自分のやりたいことを自由に楽しむ表現者。料理をすることは土地やその場所で生きる人の歴史と文化を知ること、と語る速水もこみちさんとともに、今年、食通たちの話題をさらったモダンフレンチ『mærge』へ。その目に映った食の新世界とは。「料理人との対話は刺激も学びも多く、その情熱に心打たれます」食を通して日本の未来をもっと豊かに。柴田さんの強い思いに共感した速水さん。笑顔で再会を約束