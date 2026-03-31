◇インターリーグ ホワイトソックス9―4マーリンズ（2026年3月30日 マイアミ）

ホワイトソックスの村上宗隆内野手（26）が30日（日本時間31日）、敵地でのマーリンズ戦に「2番・DH」で先発出場。2016年のトレバー・ストーリー（ロッキーズ、現レッドソックス）以来、史上2人目のMLB最長タイ記録となるデビュー戦からの4試合連発はならなかったが、4試合連続安打でチームの今季初勝利に貢献した。5打数1安打で打率は.286となった。

4試合目で初めてのDHとしての出場。試合3時間前にはグラウンドに姿を現し、特守などの練習に取り組み、試合に臨んだ。初回1死からの第1打席はマーリンズ先発・パダックのチェンジアップを捉えられず、二ゴロに倒れたが、第2打席で追加点につながる貴重かつ幸運な安打を放った。

3回2死一塁、パダックのチェンジアップにタイミングを外されたが、打球は投手の右前方へ力なく転がった。全力で一塁へと駆け込み、投前内野安打に。本塁打以外での初めての安打で、デビュー戦からの4試合連続安打を記録した。

初めての経験もした。バルガスの満塁弾で8―0となった直後の4回2死、カウント1―1から高めの直球を自信を持って見逃したが、判定はストライク。すぐさま右手でヘルメットを2度叩き、自身初めての「ABSチャレンジ」を要求すると、判定は覆り、カウントは2―1になった。結果は空振り三振だったが、ストライクゾーンを見極める選球眼も示す打席となった。

第4、5打席はともに外野フライに倒れ、開幕から続けていた連続試合打点も3でストップした。

ブルワーズとの開幕戦の第4打席でメジャー1号を放つと、4番デビューを果たした28日（同29日）の2戦目にも4回に中越え2号ソロ。日本選手としては06年城島健司（マリナーズ）以来2人目の、メジャーデビューからの2戦連発を記録した。さらに前日29日（日本時間30日）の同戦でも右越え3号ソロを放ち、MLB史上4人目となる開幕からの3戦連発の快挙を成し遂げた。

デビュー戦からの4試合連発となれば、2016年のトレバー・ストーリー（ロッキーズ、現レッドソックス）以来、史上2人目のMLB最長タイ記録。「デビュー戦から」の条件を外し、開幕からの連続試合本塁打としてもMLB最長タイ記録だったが、大記録の達成はならなかった。