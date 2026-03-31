　31日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比36ポイント安の675ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

821.55ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
795.86ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
770.17ポイント　　ボリンジャーバンド1σ
744.48ポイント　　25日移動平均
732.59ポイント　　200日移動平均
729.50ポイント　　一目均衡表・基準線
720.75ポイント　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
718.79ポイント　　ボリンジャーバンド-1σ
716.80ポイント　　5日移動平均
715.68ポイント　　75日移動平均
709.93ポイント　　30日東証グロース市場250指数現物終値
709.00ポイント　　一目均衡表・転換線
693.10ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
693.00ポイント　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
675.00ポイント　　31日夜間取引終値
667.41ポイント　　ボリンジャーバンド3σ


株探ニュース