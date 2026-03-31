31日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比36ポイント安の675ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。



821.55ポイント ボリンジャーバンド3σ

795.86ポイント ボリンジャーバンド2σ

770.17ポイント ボリンジャーバンド1σ

744.48ポイント 25日移動平均

732.59ポイント 200日移動平均

729.50ポイント 一目均衡表・基準線

720.75ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）

718.79ポイント ボリンジャーバンド-1σ

716.80ポイント 5日移動平均

715.68ポイント 75日移動平均

709.93ポイント 30日東証グロース市場250指数現物終値

709.00ポイント 一目均衡表・転換線

693.10ポイント ボリンジャーバンド2σ

693.00ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）

675.00ポイント 31日夜間取引終値

667.41ポイント ボリンジャーバンド3σ





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