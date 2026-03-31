「ひどい出来」名門の日本人トリオに厳しい評価 今季採点でまさかの“０点”だったのは…「明かりのスイッチを切ったみたい」

「ひどい出来」名門の日本人トリオに厳しい評価 今季採点でまさかの“０点”だったのは…「明かりのスイッチを切ったみたい」