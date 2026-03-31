菊池風磨、ギフトは“ストック派”。「いいと思うものに出合ったときに買っておく」

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

『Oggi』（オッジ）で連載中の、菊池風磨（timelesz）が仕事観を語る人気連載「照れワーク」。5月号（3月27日発売）掲載の第6回では、“喜ばれるギフトの選び方”をテーマに語っている。

■「自分が本当にいいと思ったものを贈る」

働く大人の共感を集める言葉が毎回話題を呼び、SNS でも反響を集めている本連載。

ビジネスシーンでは、取引先への手土産やちょっとした贈り物など、相手に気を配ったギフトを選ぶ場面が少なくない。そこで今回は、実際に菊池が大切にしている贈り物の考え方や、相手に喜ばれるギフト選びのコツについてコメント。仕事の現場でも役立つ、菊池流のスマートなギフト哲学に注目だ。

仕事柄ギフトを選ぶ機会が多いという、菊池。とはいえ、仕事上の相手の場合、相手の好みを細かく把握するのは難しいもの。そんな場面で意識しているのは、“自分が本当にいいと思ったものを贈る”というシンプルな基準だそう。「自分が食べて美味しかったものや買ってよかったもの、誰かにいただいてうれしかったものを贈ることがほとんど」と語り、自身の実感を大切にした贈り物選びを明かした。

さらに菊池のギフト選びにはもうひとつこだわりが。それは、必要に迫られて探すのではなく、「いいと思うものに出合ったときに、いくつか買っておく」という“ストック派”であること。そうすることで、いざというときにもスマートに贈り物を用意できるのだとか。

誌面ではその他、最近自分自身に贈った“セルフギフト”についてもコメント。贈り物にまつわるエピソードや、菊池ならではの価値観が垣間見えるインタビューの続きは、ぜひ誌面をチェックしよう。

撮り下ろしの春らしい軽やかな着こなしも必見。今回の撮影では、ギフトをテーマに花束を抱えた春らしいスタイリングで登場。柔らかなパーマヘアと相まって、今の季節にぴったりの雰囲気を演出している。

■書籍情報

2026.03.27 ON SALE

『Oggi』5月号

■リリース情報

2026.04.29 ON SALE

timelesz

ALBUM『MOMENTUM』

■関連リンク

『Oggi』公式サイト

https://oggi.jp/

timelesz OFFICIAL SITE

https://starto.jp/s/p/artist/24

https://ovtp.jp/