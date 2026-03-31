俳優の窪塚愛流（22）が、都内でテレビ東京ドラマ「るなしい」（4月2日スタート、木曜深夜0・30）の記者会見に出席した。

「神の子」として育てられた女優の原菜乃華（22）演じる女子高生・るなが、祖母と2人で営む鍼灸（しんきゅう）院で宗教ビジネスを行う物語。窪塚はるなの初恋相手・ケンショー役。るなは宗教上の理由で恋愛を禁じられていながら、いじめから救ってくれたケンショーに告白し失恋。その復讐（ふくしゅう）のため、彼を自身の宗教ビジネスに取り込もうと奔走する。

物語のテーマである「執着」にちなみ、「執着するほど愛しているもの」を問われた窪塚は「お昼ご飯です」と即答。すると原は「いつもお弁当2個食べてるよね？」と窪塚の大食いぶりを暴露。共演の本島純政（21）も「現場でちょっとでも時間があると、カップ焼きそばを作り始めて」と明かし「すごくスタイルがいいから、食事制限を頑張っているのかなと思ったら、すごく食べるんです。どこにいってるんですか？」と質問した。

窪塚は「ねえ？」とおどけつつ「逆に、食べないとすぐにこけちゃう。人の倍以上食べないとガリガリになっちゃうので、頑張って食べています」と体型維持のための食生活だと強調。「それでも食べるのはすごく好きです」と無邪気な笑顔を見せた。