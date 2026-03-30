2018～2019年放送の『仮面ライダージオウ』でデビューした俳優・渡邊圭祐が、関西の情報番組『newsおかえり』（ABCテレビ、毎週月曜～金曜午後3時40分より放送）に生出演！ 「なんと爽やかな！」「スタジオのセットがオシャレに見えました！」などと、イケメンな渡邊にスタジオ一同が見とれてしまいました。

実は渡邊は、2026年からサウナに夢中。サウナ愛好家の間で“西のしきじ、東のつぼや”と言われている聖地・サウナきさらづ つぼや（千葉県木更津市）のサウナハットが、彼の最近買ってよかったモノ＝“ベストバイ”です。

渡邊いわくつぼやのサウナハットは、「形もキモくてなんかすごく頭にフィットする。どんぐりの帽子みたい」とのこと。共演者たちが「キモい」というワードにザワついていると、渡邊は「キモカワイイです！」と言い直し、スタジオに笑いを起こしました。

そんな渡邊のトーク後は、お笑いコンビ・天才ピアニストが大阪の江坂エリアでベストバイの調査をした映像が公開されました。江坂は、“永住したい大阪府の街ランキング1位”吹田市の中でも、大阪中心部へのアクセスが抜群。都会でありながら緑を感じさせる大きな公園があり、飲食店やスーパーも豊富で、ファミリー層に大人気です。

江坂公園にいた子連れの女性のベストバイは、世界で３億台以上を売り上げるイタリアのコーヒーメーカー・ビアレッティのモカエキスプレス。水蒸気でコーヒーを抽出する、直火式のエスプレッソメーカーです。インスタントコーヒーとはレベルが「全然違います！」とのことで、自宅にいながら専門店で淹れたような香り高いコーヒーが味わえるんだとか。

子どもと一緒に実家へ帰省中の女性は、結婚したときに購入した象印のオーブンレンジ・EVERINO（エブリノ）がベストバイ。「食材を浮かしてかぼちゃの煮物ができたりする」という、業界初の“うきレジ機能”がお気に入りです。うきレジ機能は、加熱ムラが少なく、時短調理にもなるため、家事の助けになります！

友達2人とパンケーキを食べてきた女子のベストバイは、ロート製薬・メンソレータムのリップフォンデュ（ロゼピンク）。塗ると、厚みのあるツヤ膜が唇を包み込み、キレイに発色します。彼女は「めっちゃいい！」と気に入りすぎて、今持っているものはなんと5本目なんだとか！

リップフォンデュを紹介してくれた女子たちがおそらく訪れたのは、公園内にあるPARK CAFE BRANCO（パークカフェブランコ）。天才ピアニストも名物パンケーキを食べ、「ふわっふわや～！」「最高～！」「めっちゃおいし～！」「メープルと生クリームの相性が抜群や～！」などと幸せな気持ちになりました。

PARK CAFE BRANCOの女性スタッフのベストバイは、ロージーローザのリアルックミラー。反射率の高い鏡が使われているため、一般的な手鏡よりも鮮明に映り、肉眼で見た本来の肌の質感を確認できます。これによってファンデーションの厚塗りを防げるため、彼女いわく「メイク直しにもってこい」だそうです！

天才ピアニストが最後に話を聞いたのは、もうすぐ第一子が誕生するという結婚３年目の夫婦。かつて夫は足が臭く、妻いわく「嗅がなくても歩いていたら臭い」レベルだったとのこと。そんな夫のベストバイは、世界累計200万個以上売り上げる、ニュージーランド生まれの消臭パウダー・グランズレメディ。粉末には、ミョウバン、タルク、酸化亜鉛、ハーブが配合されており、靴の中に振るだけで匂いが軽減されたそうです！

なお、江坂にいた人々のベストバイは、『newsおかえり』内の「街なか天才ベストバイ」3月13日放送回で紹介されました。