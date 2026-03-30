30日の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前週末比30.3％増の4920億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同33.3％増の3759億円だった。



個別ではグローバルＸ 超短期円建て債券 ＥＴＦ <502A> 、ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＪＰＸ国債先物ダブルイン <2251> 、ＷＴＩ原油価格連動型上場投信 <1671> 、ＭＡＸＩＳ日本株高配当７０ <1499> 、ＮＥＸＴ エネルギー資源 <1618> など6銘柄が新高値。ＮＺＡＭ 上場投信 ドイツ国債 ７－１０ <2091> 、ＮＺＡＭ ＲＥＩＴ指数（２・５・８・１１月決算型） <530A> 、ｉシェアーズ Ｓ＆Ｐ ５００ 除く金融（ヘッジあり） <491A> 、ｉシェアーズ フランス国債７－１０年 ＥＴＦ <2259> 、ｉシェアーズ 日本国債７－１０年 ＥＴＦ <236A> など28銘柄が新安値をつけた。



そのほか目立った値動きではＶＩＸ短期先物指数ＥＴＦ <318A> が10.16％高、ＮＡＺＡＭ 上場投信 ＴＯＰＩＸ高配当４０ <532A> が8.21％高、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ アルミニウム上場投資信託 <1692> が5.71％高、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ ガソリン上場投資信託 <1691> が5.67％高、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ エネルギー指数上場投資信託 <1685> が5.34％高と大幅な上昇。



一方、ＳＭＤＡＭ 東証ＲＥＩＴ指数 <1398> は5.50％安、ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＮＡＳＤＡＱ１００ レバレッジ <2869> は5.03％安、ＮＥＸＴ 韓国ＫＯＳＰＩダブル・ブル <2033> は4.62％安、ＮＥＸＴ ＮＹダウ・ダブル・ブル・ドルヘッジＥＴＮ <2040> は4.22％安、上場インデックスファンドＳ＆Ｐ レバ２倍 <2239> は4.21％安と大幅に下落した。



日経平均株価が1487円安と急落するなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ 日経平均レバレッジ <1570> が売買代金2047億7000万円となり東証全銘柄でトップ。過去5営業日の平均売買代金1738億8800万円を大幅に上回る活況となった。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が518億9400万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が272億9400万円、ＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が253億8400万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が166億3900万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が165億4200万円の売買代金となった。



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