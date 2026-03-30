女優の満島ひかり（40）が30日、自身のインスタグラムを更新。モデルの浅野啓介(32)との結婚と妊娠を発表した。2026年は国民的女優の結婚報告が相次いでいる。

満島のインスタグラムに連名の文書が掲載され、「皆さまへ こんにちは 本日はご報告があります 浅野啓介さんと満島ひかりは 先ほど婚姻届を提出し結婚いたしました そして お腹の中には新しい命が宿っております」と結婚と妊娠を同時に発表した。

「周りからの協力や温かな気持ちをいただき いまは心身の健康をいちばんに 幸せや奇跡を感じる日々を過ごしています あたたかく見守っていただけますと幸いです」と呼びかけ、「応援してくれる皆さま お世話になっている皆さま いつもありがとうございます これからもよろしくお願いします」と感謝をつづった。

満島は1985年11月30日生まれ、沖縄県出身。1997年にダンスボーカルグループ「Folder」としてデビュー。同年公開の映画『モスラ2 海底の大決戦』で女優デビューを果たした。2011年放送のNHK連続テレビ小説「おひさま」など数々の話題作に出演。私生活では、2010年10月に映画監督の石井裕也氏と結婚。2016年に離婚を公表した。

2026年の芸能界は、1月から結婚報告が相次いでいる。元旦には女優・長澤まさみが映画監督・福永壮志氏との結婚を電撃発表。同日には女優の南沢奈央もタップダンサーの安達雄基との結婚を発表した。

同5日に、女優の伊藤歩と俳優の細谷祐介がそれぞれのインスタグラムを更新し、結婚を発表した。。

2月11日にも、俳優の神尾楓珠と「欅坂46」元メンバーで女優の平手友梨奈が双方のSNSを通じて結婚を電撃発表した。

同29日には、元AKB48で女優の篠田麻里子が自身のインスタグラムを通じて再婚を発表した。