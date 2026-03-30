【アニメ『リラックマ』】第1話先行カット公開！ 主題歌描き下ろしジャケット公開
4月4日（土）あさ9時25分からTBSにて放送が決定した、Production I.Gによるアニメ『リラックマ』の#1の先行カットが公開。また幾田りらが歌う主題歌『stay with me』の配信リリースが決定、描き下ろしジャケットも公開された。
＞＞＞第1話先行カットや描き下ろしジャケットをチェック！（写真6点）
アニメ『リラックマ』＃1 の先行カットが公開された。
夜、ヘッドフォンをつけてパソコンを操作するリラックマは眠いのかな？ どこか浮かない表情。
もう1点は、天気の良い外で遠くを見つめるリラックマ。
4月4日（土）あさ9時25分からの放送をお楽しみにお待ちを。
また、アニメ『リラックマ』の主題歌として書き下ろした新曲「stay with me」の配信リリースが、初回放送同日の4月4日（土）に決定。あわせて、アニメ（前編）の監督を務める板津匡覧による、描き下ろしの ”リラックマ” イラストが彩るジャケット写真も公開された。
リラックマの世界観とシンガーソングライター・幾田りらの世界観が調和した、柔らかで可愛らしいデザインに仕上がっているのでぜひご注目を。
（C）SAN-X / チームリラックマ
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アニメ『リラックマ』＃1 の先行カットが公開された。
夜、ヘッドフォンをつけてパソコンを操作するリラックマは眠いのかな？ どこか浮かない表情。
もう1点は、天気の良い外で遠くを見つめるリラックマ。
4月4日（土）あさ9時25分からの放送をお楽しみにお待ちを。
リラックマの世界観とシンガーソングライター・幾田りらの世界観が調和した、柔らかで可愛らしいデザインに仕上がっているのでぜひご注目を。
（C）SAN-X / チームリラックマ
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