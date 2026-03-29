朝ドラ『ばけばけ』で「美しいと思う女性俳優」ランキング！ 2位「高石あかり」を抑えた断トツ1位は？
明治時代初期の松江を舞台とした朝ドラ『ばけばけ』も、まもなく最終回。画面越しに伝わる女性俳優たちの凛とした雰囲気や佇まいが、物語に花を添えていました。
All About ニュース編集部は3月9〜10日の期間、全国10〜70代の男女300人を対象に「朝ドラ『ばけばけ』（第14週〜）出演俳優」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「『ばけばけ』に出演する美しいと思う女性俳優」ランキングを紹介します！
【6位までの全ランキング結果を見る】
2位にランクインしたのは、主人公・松野トキ役を務める高石あかり（※高は、はしごだか）さんです。2019年から俳優活動を本格化し、2021年に主演を務めた映画『ベイビーわるきゅーれ』でブレーク。2023年には映画『わたしの幸せな結婚』などの演技が評価され、「第15回TAMA映画賞 最優秀新進女優賞」を受賞しました。
『ばけばけ』で演じるトキは、「耳なし芳一」などの怪談で知られる小泉八雲の妻・セツがモデル。逆境に負けず、ユーモアを忘れないトキの姿が共感を呼んでいます。
回答者からは「同年代で似た人が思い浮かばない、個性的な美しい女優さんだと思います」（50代女性／埼玉県）、「内面的な美しさが出ているから」（40代回答しない／宮城県）、「透明感があって可愛い」（20代女性／三重県）といったコメントが寄せられています。
1位にランクインしたのは、北川景子さんです。NHK朝ドラ初出演で、堤真一さん演じる松江藩元上級武士の妻・雨清水タエを演じています。近年では母親役が続いており、中でも主演を務めた映画『ナイトフラワー』（2025年11月）では、ドラッグの密売に手を染めるシングルマザーという過酷な役に挑戦。ほぼ全編ノーメイクで役作りを徹底し、リアリティーを追求しました。
『ばけばけ』のタエは上品な佇まいが印象的でしたが、夫が亡くなり家が没落するとお姫様から一転、物乞いに。悲壮感漂う変わり果てた姿に衝撃が走りました。
回答コメントでは「上品でナチュラルな美しさがあった」（40代女性／福岡県）、「凜とした姿がとても美しいと思うから」（50代女性／愛知県）、「強さと儚さが同居するような美しさと静謐で凛とした美しさを感じたので」（50代男性／広島県）などの声が集まりました。
※回答コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
くま なかこ
編プロ出身のフリーランスエディター。編集・執筆・校閲・SNS運用担当として月間120本以上のコンテンツ制作に携わっています。得意なジャンルはライフスタイル・金融・育児・エンタメ関連。
(文:くま なかこ)
All About ニュース編集部は3月9〜10日の期間、全国10〜70代の男女300人を対象に「朝ドラ『ばけばけ』（第14週〜）出演俳優」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「『ばけばけ』に出演する美しいと思う女性俳優」ランキングを紹介します！
2位：高石あかり（松野トキ）／50票
2位にランクインしたのは、主人公・松野トキ役を務める高石あかり（※高は、はしごだか）さんです。2019年から俳優活動を本格化し、2021年に主演を務めた映画『ベイビーわるきゅーれ』でブレーク。2023年には映画『わたしの幸せな結婚』などの演技が評価され、「第15回TAMA映画賞 最優秀新進女優賞」を受賞しました。
『ばけばけ』で演じるトキは、「耳なし芳一」などの怪談で知られる小泉八雲の妻・セツがモデル。逆境に負けず、ユーモアを忘れないトキの姿が共感を呼んでいます。
回答者からは「同年代で似た人が思い浮かばない、個性的な美しい女優さんだと思います」（50代女性／埼玉県）、「内面的な美しさが出ているから」（40代回答しない／宮城県）、「透明感があって可愛い」（20代女性／三重県）といったコメントが寄せられています。
1位：北川景子（雨清水タエ）／224票
1位にランクインしたのは、北川景子さんです。NHK朝ドラ初出演で、堤真一さん演じる松江藩元上級武士の妻・雨清水タエを演じています。近年では母親役が続いており、中でも主演を務めた映画『ナイトフラワー』（2025年11月）では、ドラッグの密売に手を染めるシングルマザーという過酷な役に挑戦。ほぼ全編ノーメイクで役作りを徹底し、リアリティーを追求しました。
『ばけばけ』のタエは上品な佇まいが印象的でしたが、夫が亡くなり家が没落するとお姫様から一転、物乞いに。悲壮感漂う変わり果てた姿に衝撃が走りました。
回答コメントでは「上品でナチュラルな美しさがあった」（40代女性／福岡県）、「凜とした姿がとても美しいと思うから」（50代女性／愛知県）、「強さと儚さが同居するような美しさと静謐で凛とした美しさを感じたので」（50代男性／広島県）などの声が集まりました。
※回答コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
くま なかこ
編プロ出身のフリーランスエディター。編集・執筆・校閲・SNS運用担当として月間120本以上のコンテンツ制作に携わっています。得意なジャンルはライフスタイル・金融・育児・エンタメ関連。
(文:くま なかこ)