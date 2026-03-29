鈴木実貴子ズ、ツアーファイナルフルライブ映像を1週間限定公開
鈴木実貴子ズが、2025年に開催した東京・下北沢 SHELTERでのライブ映像全編を、4月4日21時にYouTube でプレミア公開することを発表した。プレミア公開後は1週間限定でアーカイブ配信される。
今回公開されるのは、昨年6月28日に東京・下北沢 SHELTER で開催されたアルバム『あばら』のリリースツアーファイナルのライブ映像全編。なお、昨年発売されたインディーズ時代の楽曲を再録したミニアルバム『瞬間的備忘録』には、ライブ当日に密着したドキュメント映像も収録されている。
3月29日25:10より鈴木実貴子ズに密着した特別番組「F××kin' Music よりそわない歌」がCBCテレビで放送される。
＜番組情報＞
番組名：F××kin' Music よりそわない歌
放送日時：3月29日（日） 25時10分〜26時10分
放送エリア：東海3県（愛知・岐阜・三重）
※放送翌日月曜からTVer ロキポにて2週間見逃し配信あり
※「ロキポ」は在名民放局の見逃し配信サイトです
＜リリース情報＞
鈴木実貴子ズ
︎メジャー2ndアルバム『いばら』
発売中
https://lnk.to/ibara
＜ライブ情報＞
️AL「いばら」リリース記念47都道府県路上ライブツアー『いばらのみち』
3/30（月）：茨城
3/31（火）：栃木
4/1（水）：群馬
4/2（木）：埼玉
4/3（金）：千葉
4/15（水）：新潟
4/16（木）：富山
4/17（金）：石川
4/18（土）：福井
4/28（火）：鳥取
4/29（水祝）：島根
4/30（木）：岡山
5/1（金）：山口
5/2（土）：広島
5/7（木）：札幌
5/28（木）：名古屋
5/29（金）：岐阜
6/3（水）：宮城
6/4（木）：岩手
6/5（金）：青森
6/6（土）：秋田
6/7（日）：山形
6/11（木）：横浜
6/12（金）：東京
※ライブ場所に関しては、ライブ当日に発表します。
※終了：徳島県、香川県、愛媛県、高知県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、三重県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県
鈴木実貴子ズ Official HP http://mikikotomikikotomikiko.jimdofree.com
今回公開されるのは、昨年6月28日に東京・下北沢 SHELTER で開催されたアルバム『あばら』のリリースツアーファイナルのライブ映像全編。なお、昨年発売されたインディーズ時代の楽曲を再録したミニアルバム『瞬間的備忘録』には、ライブ当日に密着したドキュメント映像も収録されている。
＜番組情報＞
番組名：F××kin' Music よりそわない歌
放送日時：3月29日（日） 25時10分〜26時10分
放送エリア：東海3県（愛知・岐阜・三重）
※放送翌日月曜からTVer ロキポにて2週間見逃し配信あり
※「ロキポ」は在名民放局の見逃し配信サイトです
＜リリース情報＞
鈴木実貴子ズ
︎メジャー2ndアルバム『いばら』
発売中
https://lnk.to/ibara
＜ライブ情報＞
️AL「いばら」リリース記念47都道府県路上ライブツアー『いばらのみち』
3/30（月）：茨城
3/31（火）：栃木
4/1（水）：群馬
4/2（木）：埼玉
4/3（金）：千葉
4/15（水）：新潟
4/16（木）：富山
4/17（金）：石川
4/18（土）：福井
4/28（火）：鳥取
4/29（水祝）：島根
4/30（木）：岡山
5/1（金）：山口
5/2（土）：広島
5/7（木）：札幌
5/28（木）：名古屋
5/29（金）：岐阜
6/3（水）：宮城
6/4（木）：岩手
6/5（金）：青森
6/6（土）：秋田
6/7（日）：山形
6/11（木）：横浜
6/12（金）：東京
※ライブ場所に関しては、ライブ当日に発表します。
※終了：徳島県、香川県、愛媛県、高知県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、三重県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県
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